Rionegro ampliará a cuatro carriles el puente de Los Estudiantes

Rionegro, Antioquia

La Alcaldía de Rionegro puso en marcha la construcción del segundo tablero del puente de Los Estudiantes, una intervención con la que busca mejorar uno de los principales accesos al centro histórico del municipio y responder al creciente flujo vehicular que registra esta zona del Oriente antioqueño.

Con el proyecto, el corredor pasará de tener dos a cuatro carriles, con dos destinados al ingreso y dos a la salida de vehículos, lo que permitirá aumentar la capacidad de circulación y reducir los tiempos de desplazamiento para quienes diariamente transitan entre distintos sectores urbanos y el centro de la ciudad.

La intervención se concentra en uno de los puntos neurálgicos de movilidad de Rionegro, municipio que en los últimos años ha experimentado un acelerado crecimiento poblacional, urbanístico y comercial, generando una mayor presión sobre su infraestructura vial.

Además de la ampliación vehicular, la obra contempla la construcción de ciclorrutas y senderos peatonales accesibles, con espacios diseñados para personas con movilidad reducida y otros usuarios vulnerables de la vía.

“Estamos modernizando el ingreso a nuestro municipio. Esta es una obra necesaria para mejorar la movilidad y seguir construyendo bienestar en nuestro territorio”, manifestó el alcalde Jorge Rivas al presentar el inicio de los trabajos.

La inversión asciende a $4.164 millones y la ejecución tendrá un plazo aproximado de seis meses. El proyecto es financiado de manera conjunta entre la Alcaldía de Rionegro y la Gobernación de Antioquia.

La ampliación del puente de Los Estudiantes se suma a otras intervenciones que actualmente se ejecutan en el Oriente antioqueño para mejorar la conectividad regional, entre ellas las obras del corredor Llanogrande–Canadá, los proyectos viales asociados al aeropuerto José María Córdova y las conexiones con el Túnel de Oriente.

Las autoridades locales consideran que la obra permitirá aliviar uno de los cuellos de botella más recurrentes para quienes ingresan al centro histórico de Rionegro, especialmente durante las horas de mayor congestión vehicular.