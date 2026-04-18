Fuerzas Especiales del Ejército adelantan operativos contra campamentos del ELN en el Catatumbo

Catatumbo

Momentos de zozobra y tensión se viven en la región del Catatumbo desde la noche de este viernes 17 de abril, donde comunidades campesinas han reportado fuertes explosiones y sobrevuelos en zona rural.

“Efectivamente, desde la noche anterior hemos tenido información de unos bombardeos que siguen ejecutando en la región del Catatumbo en contra, al parecer, de la guerrilla del ELN. Estos hechos se han presentado desde tempranas horas de la noche anterior, esta madrugada y todavía continúan los reportes de los bombardeos que se vienen ejecutando en el territorio”, dijo a Caracol Radio un líder de la zona.

Más información uevos enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el ELN en zona rural del Catatumbo

Agregó que “hasta el momento no se ha reportado ningún hecho lamentable que tenga que ver con la población civil. Pero sí hay una tensión fuerte y preocupación, especialmente en los civiles, porque de una u otra manera sabemos que todos estos temas de operaciones, tanto de los grupos alzados en armas como de la fuerza pública, genera mucha tensión en el territorio y más con lo que se ha vivido”.

El llamado de la comunidad es para que se respete el Derecho Internacional Humanitario y se deje a la población civil por fuera de estas acciones.