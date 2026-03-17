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17 mar 2026 Actualizado 00:55

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‘Antonio Medina’ sigue vivo: no fue ‘neutralizado’ tras bombardeo de FF.MM. en Casanare

La ofensiva militar fue desarrollada desde la madrugada del 14 de marzo de 2026. Lea los detalles acá.

‘Antonio Medina’

‘Antonio Medina’

Luego del bombardeo adelantado contra alias ‘Antonio Medina’ en zona rural entre Casanare y Arauca, fuentes confirmaron a Caracol Radio que la operación no logró la “neutralización” de uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el oriente del país.

La ofensiva militar, desarrollada desde la madrugada del 14 de marzo de 2026 contra la estructura 28, facción de alias ‘Iván Mordisco’, sí dejó un golpe importante a este grupo armado ilegal.

Durante las operaciones las tropas ubicaron campamentos, un centro de acopio logístico y una fábrica artesanal de explosivos que serían utilizados para planear acciones terroristas en la región.

Pese a esto, ‘Antonio Medina’ no ha sido localizado y las fuerzas militares mantienen un fuerte cerco en la zona para dar con su paradero.

Las autoridades aseguran que las operaciones continúan con el objetivo de consolidar el control territorial y debilitar las capacidades de esta estructura criminal en el oriente del país.

Alias Antonio Medina

Alias Antonio Medina

Lea más: Ejército capturó a alias Guacho, hombre de confianza de Antonio Medina, cabecilla de disidencias

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