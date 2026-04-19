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19 abr 2026 Actualizado 19:12

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Cúcuta

Operación de las FF.MM. en el Catatumbo contra el ELN deja 5 militares heridos

Preliminarmente, se conoció que los heridos fueron trasladados a un hospital de Cúcuta, donde reciben atención médica.

Foto: Referencia Catatumbo.

Foto: Referencia Catatumbo.

Foto: Referencia Catatumbo.

Justicia

Tras una operación de las Fuerzas Militares en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, contra el grupo armado ilegal ELN, cinco uniformados del Ejército Nacional resultaron lesionados.

Según fuentes judiciales, los heridos fueron evacuados a un centro asistencial de la ciudad de Cúcuta.

En desarrollo...

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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