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10 abr 2026 Actualizado 15:32

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“Tenemos aseguradas 189 aeronaves de las FF.MM., de ellas, 71 son de la FAC”: MinDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que, en cuanto a los seguros de las personas que tripulan estas aeronaves, “están cubiertas, cubiertas absolutamente en todo, están absolutamente cubiertas todas”.

“Tenemos aseguradas 189 aeronaves de las FF.MM., de ellas, 71 son de la FAC”: MinDefensa

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Omar Pérez

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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