Sudán presenta denuncia formal ante la ONU por presencia de mercenarios colombianos en el país

El gobierno sudanés acusó oficialmente a Emiratos Árabes Unidos de contratar mercenarios colombianos para combatir junto a fuerzas paramilitares. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El gobierno de Sudán presentó oficialmente una queja formal al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que acusa a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de tener una intervención clara, fija y directa en mantener e impulsar la guerra en el país.

En esta denuncia se resalta que Emiratos Árabes Unidos también recluta, financia y despliega cientos de mercenarios colombianos en territorio sudanés para que luchen junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido, el grupo paramilitar calificado como rebelde.

Hasta 380 mercenarios colombianos

En la carta de 6 páginas, el representante permanente de Sudán ante la ONU, Al-Harith Idriss Al-Harith, señala que hay pruebas alarmantes y bien documentadas de como EAU ha prolongado el conflicto en Sudán, lo que constituye una “grave violación de la soberanía de Sudán” y, de paso, una “amenaza directa a la paz y la seguridad regionales”.

En la denuncia se detalla que entre 350 y 380 mercenarios colombianos, principalmente soldados retirados, han sido reclutados a través de empresas de seguridad privada que tienen sede en Emiratos Árabes Unidos.

Las empresas principalmente mencionadas como reclutadoras son:

Global Security Services Group (GSSG), a cargo del emiratí Mohammed Hamdan Al-Zaabi

a cargo del emiratí Mohammed Hamdan Al-Zaabi International Services Agency (A4SI), cofundada, según Sudán. por el coronel retirado colombiano Álvaro Quijano.

La ruta logística

En el documento se explica que los mercenarios son trasladados en avión desde los Emiratos Árabes Unidos a Somalia y luego a Bengasi (Libia), con la ayuda de oficiales aliados del general Khalifa Haftar, antes de ser trasladados por tierra a través de Chad hasta Sudán.

Según la denuncia, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, aviones coordinados por Emiratos Árabes Unidos realizaron 248 vuelos para llevar mercenarios y equipo militar a zonas controladas por las Fuerzas de Seguridad Revolucionarias (RSF), como Nyala, El Fasher y Hamrat al-Sheikh.

Delitos cometidos por colombianos

Entre las pruebas que se incluyen en el informe, se acusa a los mercenarios de utilizar armas prohibidas y de entrenar niños como soldados.

También se hace referencia a una orden operativa de 18 páginas, fechada el 1 de diciembre de 2024, que supuestamente especifica el uso de municiones de fósforo blanco por parte del batallón “Lobos del Desierto” en El Fasher.

Según el derecho internacional humanitario, el uso de estas armas incendiarias en zonas civiles está prohibido.

“Arquitecto diabólico de la tragedia”

El gobierno sudanés afirma que las acciones de los mercenarios, impulsadas por Emiratos Árabes Unidos, dieron lugar a “graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, citando el asesinato de 73 civiles que se habrían registrado entre el 22 de enero y el 11 de febrero de 2025.

Además, la denuncia acusa a los Emiratos Árabes Unidos de utilizar sus redes logísticas para contrabandear los recursos naturales de Sudán.

Emiratos Árabes Unidos es el “arquitecto diabólico de la tragedia de Sudán y el cerebro de esa maquinaria de guerra”, denuncia Sudán, que solicita al Consejo de Seguridad de la ONU investigar, tomar decisiones firmes para salvaguardar la paz y designar las Fuerzas de Respuesta Rápida como un grupo terrorista.