Rusia condena a dos colombianos a 13 años de cárcel por ser mercenarios en Ucrania

Una corte administrada por Moscú en la región ucraniana ocupada de Donetsk condenó a dos ciudadanos colombianos a 13 años de prisión, acusados de combatir por Ucrania entre 2023 y 2024 en la guerra con Rusia.

Estos colombianos, condenados por participar como “mercenarios” en las Fuerzas Armadas de Ucrania, son Alexander Ante, de 48 años y José Medina, de 37 años, según informó la fiscalía rusa en Telegram.

Luego de integrar el ejército ucraniano, desaparecieron en julio de 2024 durante una escala en Venezuela, aliada de Rusia, en su viaje de regreso a Colombia.

Fueron vistos nuevamente en una serie de videos difundidos por Moscú: primero, en agosto del año pasado, esposados ​​y siendo llevados a Rusia para ser interrogados, como mostró el Servicio Federal de Seguridad (FSB); y ahora, vestidos con uniforme de prisioneros ruso, conducidos por agentes de seguridad enmascarados a través de un edificio judicial.

Decenas de colombianos han muerto en Ucrania desde el inicio de la guerra en febrero de 2022; muchos se han unido a las Fuerzas Armadas de este país para luchar contra Rusia, muchos de ellos con experiencia militar previa.

A inicios de octubre, la Embajada Rusa en Colombia pidió a los ciudadanos que no se unieran al Ejército ucraniano como “mercenarios”, advirtiendo que dicha acción sólo conducía a dos caminos: la muerte o la cárcel.

El mensaje de la misión diplomática rusa tuvo lugar después de una denuncia hecha por el presidente Gustavo Petro de “trato de raza inferior” a los colombianos militantes en Ucrania.

Rusia condena a mercenarios en Ucrania

Rusia, que lanzó en febrero de 2022 su ofensiva en Ucrania, ha procesado a los combatientes extranjeros capturados como “mercenarios”, un cargo que conlleva hasta 15 años de prisión, en lugar de tratarlos como prisioneros de guerra con la protección de los Convenios de Ginebra.

El pasado mes de mayo, un australiano fue condenado a 13 años de cárcel por haber combatido entre marzo y diciembre de 2024 contra el ejército ruso junto a los soldados ucranianos.

Además, en octubre de 2024, un tribunal de Moscú condenó a seis años y diez meses de prisión a Stephen Hubbard, un ciudadano estadounidense de 70 años, por “mercenariado” a favor de Kiev.

A su vez, Ucrania anunció en abril la captura de dos ciudadanos chinos acusados de haber combatido en el ejército ruso.

¿Quiénes son los colombianos condenados como “mercenarios” por Rusia?

Medina y Ante, exsoldados del ejército colombiano, desaparecieron durante seis semanas tras aterrizar en Venezuela por una escala el 18 de julio de 2024.

Su travesía para alistarse en las fuerzas ucranianas comenzó a finales de 2023. Ante partió de Colombia en octubre y Medina, en noviembre.

En julio de 2024, los dos exmilitares planearon retornar juntos a sus hogares en Popayán, departamento del Cauca. Volaron desde Madrid hasta Caracas y desde allí pretendían seguir su viaje a Bogotá, pero sus familiares les perdieron el rastro.

El 28 de agosto, un tribunal de Moscú anunció la detención provisional de los dos colombianos, acusados de “mercenarios”.