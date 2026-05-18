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18 may 2026 Actualizado 17:17

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Tiroteo en Turquía dejó cuatro personas muertas y ocho heridas

El hombre, identificado como Metin Ö. y quien permanece en paradero desconocido, entró en un restaurante de la ciudad de Tarsus, con cuyos dueños mantenía diferencias, y empezó a disparar.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Imagen de referencia. Foto: Getty Images / D-Keine

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EFE

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Un hombre mató este lunes a al menos cuatro personas e hirió a otras ocho tras abrir fuego con un fusil de caza en la provincia de Mersin, en el sur de Turquía, según informó la prensa turca.

El hombre, identificado como Metin Ö. y quien permanece en paradero desconocido, entró en un restaurante de la ciudad de Tarsus, con cuyos dueños mantenía diferencias, y empezó a disparar de forma aleatoria con un fusil de caza, informó la cadena NTV.

En el tiroteo murió uno de los dos propietarios y un trabajador, y varios clientes resultaron heridos.

A continuación el agresor emprendió la huida en un automóvil y poco más tarde mató a otras dos personas, un joven que pastoreaba sus animales y un camionero que se hallaba delante de su casa, informó el diario Cumhuriyet.

Metin Ö. hirió a varias personas más, por lo que el número de víctimas podría aumentar con el paso de las horas.

La policía ha desplegado un fuerte dispositivo de rastreo, apoyado por helicópteros, para localizar y detener al agresor, quien actúo por motivos que aún se desconocen.

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