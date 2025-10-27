Alarma por ejecuciones y desplazamientos en Sudán tras toma de Al Fasher por parte de paramilitares

Los encargados de un campamento en el oeste de Sudán advirtieron que en los últimos 40 días han muerto varios desplazados por falta de suministros. (Foto: Dan Kitwood/Getty Images) / Dan Kitwood

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reporta que, al menos, unas 26 mil personas han huido de Al Fasher, ciudad tomada finalmente por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la región de Darfur, al suroccidente de Sudán, después de un año y medio de asedio por parte de este grupo paramilitar.

Las FAR se encuentran en una guerra civil con el Ejército de Sudán, cuyo último reducto se ubicaba en este estado de Darfur Norte.

De acuerdo con esta agencia de Naciones Unidas, la guerra, iniciada en abril de 2023, ha obligado a más de 13 millones de personas a huir de sus hogares en un país sumido en lo que el secretario general de la organización, Antonio Guterres, catalogó como la peor crisis humanitaria del mundo, dado que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave.

No obstante, no hay claridad en cuanto a la cifra de muertos a causa de la guerra. Si bien, hace un año el London School of Hygiene and Tropical Medicine publicó un estudio que estimaba un registro de 61 mil muertos, el enviado especial de EE. UU. en Sudán, Tom Perriello, ha llegado a apuntar a un dato aún más alto: 150 mil.

Cifra de desplazados en Sudán ha aumentado nueve veces después de la toma de Al Fasher

Unos tres mil civiles huyeron de Al Fasher el mismo día de la toma de la ciudad por parte de los paramilitares el domingo. Entre ayer y hoy, de acuerdo con la OIM, dicha cifra ha escalado a unas 26.030 personas, pese a que la agencia señala que las cifras son preliminares y podrían cambiar “debido a la inseguridad persistente y la rápida evolución de la dinámica de desplazamiento”.

“Los equipos de campo informaron de un alto nivel de inseguridad en las rutas”, advirtió la OIM, que recordó que “la situación sigue siendo tensa y muy inestable”, mientras continúan los combates entre los paramilitares y las tropas militares en la zona.

Según los informes de la organización, la mayoría de las personas desplazadas han huido a zonas rurales cercanas de Al Fasher, mientras que otras llegaron a la localidad de Tawila, también en cercanía de la ciudad. Se prevé que muchas se dirijan a Melit en el estado sudanés de Darfur Norte.

Las FAR tomaron el control del cuartel de la 6ª División de Infantería del Ejército sudanés. Luego, anunciaron la “liberación” de Al Fasher, donde afirmaron que están lanzando “operaciones de rastreo a gran escala” para “eliminar” las bolsas restantes del Ejército sudanés.

Ejecuciones sumarias en Sudán

En relación con lo anterior, los paramilitares están perpetrando ejecuciones sumarias a civiles que intentaban huir de la ciudad tras su conquista según denunció este lunes la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

“Inquietantes vídeos recibidos por la oficina muestran a decenas de hombres desarmados siendo disparados o muertos en el suelo, rodeados de combatientes de las FAR que los acusaban de luchar con el ejército”, agregó la nota oficial.

El alto comisionado Volter Türk indicó que muchas de las ejecuciones parecen tener motivación étnica, por lo que pidió acciones urgentes para garantizar la protección de los civiles y permitirles una salida segura. Añadió que algunos actores humanitarios también fueron ejecutados cuando intentaban llevar alimentos a la asediada ciudad.

En adición, su oficina denunció la detención de cientos de desplazados, incluido un periodista; señalando que, por el momento, es difícil realizar una estimación del número de víctimas de estos abusos. Türk expresó temor de que mujeres y niñas sean objeto de violencia sexual, teniendo en cuenta graves antecedentes en la misma región.

Junto a estas violaciones de derechos humanos en Darfur se han recibido denuncias de ejecuciones sumarias por parte de las FAR en la ciudad de Bara (en el vecino estado de Kordofán Norte), también capturada por el grupo paramilitar.

Los ejecutados habían sido acusados de apoyar al ejército sudanés, enfrentado a las FAR desde el inicio del conflicto.