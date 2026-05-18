Delcy Rodríguez afirmó que deportación de Alex Saab se dio basada en intereses de Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela explicó que la deportación del empresario colombiano a Estados Unidos se realizó priorizando los intereses del país.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, argumentó este lunes que la deportación a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, se dio con base en los intereses del país.
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