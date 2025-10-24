“Eliminar mujeres y niños”: Ucrania denuncia que mercenarios colombianos piden matar civiles

La Inteligencia Militar de Ucrania (GUR) informó que durante una interceptación de radio se registró un crimen de guerra que estarían cometiendo los mercenarios colombianos que combaten bajo mando del Ejército ruso y que llaman a matar civiles ucranianos, en particular mujeres y niños.

En la conversación interceptada se escucha a uno de los comandantes de campo dar la orden en español:

“Cuando esté lloviendo, cuando haya niebla, llovizna, para que no los identifiquen, eliminar todas las personas que sean enemigas: en moto, en bicicleta, mujeres y niños, mujeres y niños”, registra la grabación.

La inteligencia ucraniana señala que el asesinato de los civiles es una práctica regular que es constantemente “instigada” por los mandos rusos y, como prueba de ello, se registró el fusilamiento de civiles a las afueras de Pokrovsk, en la región oriental del Donetsk.

Según informa GUR, esta orden se emitió para los mercenarios que hacen parte de la 30ª Brigada Separada Motorizada de Fusileros y que hace parte del 2º ejército combinado del distrito militar central de la Federación Rusa.

En un comunicado, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania recuerda que “por cada crimen de guerra cometido contra el pueblo ucraniano habrá una justa retribución” y advierte que Rusia está convirtiendo a los mercenarios extranjeros en cómplices de crímenes contra la población civil.

Mercenarios colombianos, en ambos bandos

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, tanto Kiev como Moscú han denunciado que numerosos extranjeros se han en listado en las filas contrarias y muchas de las críticas se concentran en ciudadanos colombianos que, regularmente, son soldados o policías retirados.

A esta denuncia de mercenarios colombianos del lado ruso pidiendo matar civiles se suma el pronunciamiento de la Embajada rusa en Bogotá que a inicios de mes hizo un llamado a los ex soldados colombianos a dejar de sumarse a las filas ucranianas.

“Lamentamos que el número de los colombianos que creen en las falsas promesas de los reclutadores ucranianos siga siendo bastante alto”, dijo en su momento la Embajada rusa en Colombia.

Previamente, el gobierno colombiano ha insistido en la necesidad de aprobar en el congreso el proyecto de ley que prohíbe el mercenarismo. Esto ocurre no solo por cuenta de la presencia de colombianos en la guerra de Ucrania, sino también por el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse a manos de colombianos o la aparición de colombianos en la guerra civil de Sudán.