Alex Saab fue acusado ante una corte federal de Miami por lavado de dinero

Internacional

Alex Saab, quien estuvo preso en EE.UU., entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, enfrentará nuevos cargos ante la justicia de ese país. Fue acusado por el Distrito Sur de Florida por lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras, ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Vestido con un overol marrón, Saab, fue señalado de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar como presunto testaferro del líder chavista Nicolás Maduro. Quedará detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo 24 de junio, según dijo durante una corta audiencia la jueza Marty Fulgueira Elfenbein.

El exministro venezolano ya había sido acusado previamente en Estados Unidos, pero el sábado pasado fue entregado por las autoridades de Venezuela. La deportación de Saab se produjo en el marco de una colaboración entre los gobiernos de Washington y Caracas, a cargo de la chavista Delcy Rodríguez.

Precisamente el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que se abrió una investigación contra el empresario colombiano Alex Saab, al asegurar que cometió “fraudes de todo tipo”. Señaló que su deportación a Estados Unidos se dio debido a que no es ciudadano venezolano y a su investigación por lavado de dinero en ese país.