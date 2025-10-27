Sudán: denuncian asesinato de civiles a manos de paramilitares y mercenarios en Al Fasher

La ONG Red de Médicos de Sudán alertó que decenas de civiles desarmados fueron atacados por paramilitares sudaneses y mercenarios de Colombia y Chad “por motivos étnicos” mientras avanzan los combates. (foto: Caracol Radio / Getty )

La organización Red de Médicos de Sudán denunció que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) mató por “motivos étnicos” a “decenas de civiles desarmados” durante la captura ayer de la ciudad de Al Fasher, el último reducto que le quedaba al Ejército sudanés en la región de Darfur, en el oeste de Sudán.

“Las FAR asesinaron a civiles desarmados por motivos étnicos en lo que constituye un acto de limpieza étnica. Los informes de nuestros equipos sobre el terreno indican que el número de víctimas supera las decenas, aunque sigue siendo difícil acceder a las zonas afectadas debido al colapso total de la seguridad causado por las FAR”, indicó la organización que congrega a los médicos de Sudán y proporciona una plataforma para el servicio comunitario.

ONU advierte “terrible escalada” en Sudán

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió de una “terrible escalada” de los combates en la ciudad sudanesa de El Fasher, azotada por la hambruna, donde los paramilitares afirman haber tomado el control total.

Desde abril de 2023, Sudán es escenario de una guerra por el poder entre el general Abdel Fatah al Burhan, comandante del ejército regular y líder de facto del país desde el golpe de Estado de 2021, y el general Mohamed Daglo, alias Hemedti, al frente del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

El conflicto ha causado decenas de miles de muertos y ha provocado lo que la ONU califica como “la peor crisis humanitaria del mundo. Esto representa una terrible escalada del conflicto. El nivel de sufrimiento que estamos presenciando en Sudán es insoportable”.

El secretario general de la ONU también denunció las “interferencias externas” y pidió “a todos los países (...) que están proporcionando armas a las partes beligerantes que dejen de hacerlo”.

Destrucción de Infraestructura

Asimismo, los paramilitares “saquearon hospitales, instalaciones médicas y farmacias en las zonas que asaltaron, destruyendo lo que quedaba de infraestructura esencial para la vida y la atención médica”, de acuerdo con la red, que recordó que estos actos constituyen “una flagrante violación de las leyes y normas internacionales que prohíben los ataques contra civiles y centros médicos”.

Responsabilizaron a las FAR por estas “atrocidades” e instaron a la ONU y a toda la comunidad internacional a que “tomen medidas inmediatas y decisivas para detener estas masacres, proteger a la población civil y llevar a los responsables ante la justicia internacional”.

Hasta el momento, las FAR no se han pronunciado ante esta información.

Mercenarios extranjeros en conflicto interno

En esta ofensiva a gran escala de las FAR contra la ciudad participaron mercenarios procedentes de Colombia, Sudán del Sur o Chad, según denunció el Gobierno sudanés controlado por la cúpula militar.

Los ataques sistemáticos y el asedio en Al Fasher han provocado que cientos de miles de personas -entre ellas muchas que han sido desplazadas por la guerra en curso desde abril de 2023- estén en una situación aguda de hambruna, según Naciones Unidas, y sin acceso a alimentos o suministros médicos esenciales.

Las FAR provienen de las denominadas milicias “Yanyauid”, compuestas por tribus nómadas de origen árabe utilizadas por el Gobierno sudanés en 2003 para reprimir la insurgencia de comunidades de etnias africanas en Darfur, donde se cometió un genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Siguen los combates

El Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) protagonizan aun violentos combates en el sur y el oeste de Al Fasher, el que fue el último reducto de las tropas regulares en la región occidental de Darfur antes de que los paramilitares tomaran ayer la ciudad, informaron a EFE fuentes militares.

Evacuación de civiles en frontera de Joda en el sur de Sudan. (Foto: Sally Hayden/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images Ampliar

“La Sexta División de Infantería (del Ejército) y sus fuerzas aliadas siguen combatiendo en la ciudad (...) lo que ha ocurrido fue solo una ronda en una larga batalla, no el final del camino”, dijo a EFE el portavoz de la Resistencia Popular, Abu Baker Ahmed, cuyas fuerzas combaten a favor del Ejército.

Minimizó la importancia de las celebraciones de las FAR, difundidas en sus redes con vídeos e imágenes, de la toma del cuartel general de esa división del Ejército, responsable de la defensa de Al Fasher contra los repetidos ataques y el asedio impuesto sobre la urbe por los paramilitares desde mediados del año pasado.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de trece millones de personas a huir de sus hogares y ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU.