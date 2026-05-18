“Paz total” reactivó producción de cocaína: diario francés Le Monde

Internacional

Un reportaje publicado en el diario francés “Le Monde” sobre el crecimiento del narcotráfico en ese país, menciona a Colombia como el responsable del 80% de la producción de drogas para el mundo. Dice que, con la “paz total” (política del presidente Petro) aumentó la producción del estupefaciente.

Es un video/reportaje que surgió a propósito del aumento de asesinatos relacionados con el narcotráfico en Francia y del incremento del consumo y tráfico de droga. La preocupación en Francia es enorme.

Bertrand Monnet, profesor en la Escuela de Negocios EDHEC, quien dicta la Cátedra de Gestión de Riesgos Criminales, en una entrevista detalla las técnicas de lavado de dinero utilizadas por los narcotraficantes. Habló de las principales puertas de entrada de la droga a Europa especialmente los puertos de Amberes y Róterdam, aunque no son los únicos. Además, explica seis etapas del negocio de la droga, desde la producción hasta el blanqueo de capitales.

Lo que más llamó la atención a los investigadores es la manera en que se ha multiplicado la cantidad del estupefaciente en los últimos cuatro años.

El informe apunta principalmente al origen: aparece Colombia, aunque también menciona cómo la cadena del narcotráfico se ha diversificado hacia otros países.

El análisis presentado indica que, con la “Paz Total” disminuyeron los combates, pero muchos grupos no abandonaron ni las armas ni la producción. Según el Observatorio Francés de Drogas y Tendencias Adictivas, en 2023 los ingresos del narcotráfico en Francia fueron de 2,7 miles de millones de euros por cannabis y 3,1 por cocaína.