Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 may 2026 Actualizado 20:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Diosdado Cabello asegura que Alex Saab cometió “fraudes”, incluida su cédula de identidad

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela anunció una investigación contra el empresario colombiano Alex Saab.

Diosdado Cabello asegura que Alex Saab cometió “fraudes”, incluida su cédula de identidad. Foto: Getty Images/ EFE.

Diosdado Cabello asegura que Alex Saab cometió “fraudes”, incluida su cédula de identidad. Foto: Getty Images/ EFE.

Diosdado Cabello asegura que Alex Saab cometió “fraudes”, incluida su cédula de identidad. Foto: Getty Images/ EFE.

EFE

Añadir Caracol Radio en Google

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este lunes una investigación contra el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, al asegurar que cometió “fraudes de todo tipo”, y señaló que su deportación a Estados Unidos se dio debido a que no es ciudadano venezolano y a su investigación por lavado de dinero en ese país.

Noticia en desarrollo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir