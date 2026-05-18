Diosdado Cabello asegura que Alex Saab cometió “fraudes”, incluida su cédula de identidad

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este lunes una investigación contra el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, al asegurar que cometió “fraudes de todo tipo”, y señaló que su deportación a Estados Unidos se dio debido a que no es ciudadano venezolano y a su investigación por lavado de dinero en ese país.

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