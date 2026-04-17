¿Cuál es el pueblo de tierra fría más cercano a Bogotá? A menos de 50 km y alcanza un mínimo de 5°C.

Gracias a que Cundinamarca se encuentra entre dos importantes parques nacionales como el Parque Nacional Natural Chingaza y el Parque Nacional Natural Sumapaz, los cuales corresponden al ecosistema andino de páramo, el departamento disfruta de unas constantes temperaturas bajas en la mayoría de sus pueblos.

Adicionalmente, su altitud y posición geográfica, la cual está ubicada en la Cordillera Oriental de los Andes, le confiere una gran variedad de climas a la región. La influencia de los vientos fríos de los páramos cercanos contribuye de igual medida a su clima frío.

¿Cuál es el pueblo más frío de Cundinamarca?

Según el Informe Técnico Diario, publicado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), Choachí se ubica como el pueblo más frío cercano a Bogotá. En donde, a través de la información suministrada por el boletín n.º 104 del 14 de abril de 2026, se logró evidenciar una temperatura mínima histórica de 4.8°.

Esto se logra medir al comparar las temperaturas mínimas que ha logrado alcanzar cada municipio en el país cada 24 horas, en donde el pueblo ubicado en Cundinamarca registró una temperatura inferior a 5.0°, convirtiéndolo así en el más frío de Colombia.

¿Cómo llegar a Choachí saliendo desde Bogotá?

Para llegar al municipio ubicado en Cundinamarca en transporte público, está la opción de dirigirse hasta la Avenida Calle 6 con Carrera 15–22, donde operan empresas de transporte intermunicipal.

En ese punto, los buses tienen salidas frecuentes (cada 15–30 minutos) desde las 4:30 de la mañana hasta las 8:00 de la noche de lunes a domingo, incluyendo los festivos.

El horario puede variar en Año Nuevo, Navidad o épocas festivas. El trayecto suele durar una hora y media, dependiendo del tráfico. El costo del pasaje es aproximadamente de 16.000 COP por viaje.

El bus deja directamente a los pasajeros en el Terminal de Choachí en un punto conocido como “4 esquinas” si el destino es Fómeque o Ubaque. Desde ahí es posible caminar o tomar una “chiva” (mototaxi) para llegar al destino principal.

Adicionalmente, está la opción de llegar al municipio mediante transporte propio. Para este trayecto existen 3 rutas disponibles desde Bogotá:

Por la Avenida Circunvalar (sentido sur–norte)

Ideal desde Chapinero, La Candelaria o el centro. Siguiendo derecho hasta conectar con el desvío hacia Monserrate/Quebrada La Vieja y luego se toma la vía que sube hacia Choachí.

Por la Calle 26 al oriente

Desde el occidente o centro, se puede subir por la Calle 26 (Avenida El Dorado) en dirección a Monserrate y tomar el desvío hacia Choachí.

Por la Calle 6ª, subiendo por el barrio Egipto

Es una ruta directa y con menos tráfico, ideal para las personas provenientes del sur de Bogotá.

El tiempo estimado del viaje es de una hora y cuarto, dependiendo del tráfico y del clima. Este trayecto no cuenta con pasajes.

Atractivos de Choachí

Desde el municipio de 13.573 habitantes y una altitud media de 1924 metros sobre el nivel del mar, se puede disfrutar de una vista privilegiada a los nevados del Ruiz, del Tolima y del Huila en temporada seca. Adicionalmente, de un paisaje que atraviesa el Páramo de Cruz Verde.

Choachí ofrece una cocina campesina, en donde platos como la changua, caldo con arepa de maíz pelao’ o chocolate con almojábana resaltan el sazón de los habitantes de la región. En donde también los postres caseros de mora, feijoa o curuba destacan por su sabor.

Cabe resaltar que las personas que se dirijan al municipio podrán disfrutar de cascadas majestuosas, senderos verdes, montañas sagradas y aguas termales durante su estancia en Choachí.

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