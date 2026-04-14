Cierre vial en Bogotá por la calle 116 con carrera 9: conozca aquí fechas y rutas alternas

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá ha anunciado el cierre total de la conectante en sentido norte-occidente de la Avenida Carrera 9 con Avenida Calle 116. Esto, según informa la entidad, responde a la necesidad de renovar la red del sistema troncal de alcantarillado sanitario de la subcuenca Molinos, que hace parte del contrato EAAB-1-01-25500-1524-2023.

Esta medida entra en vigor desde este 14 de abril de 2026. Según el cronograma oficial, el cierre vial se mantendrá por un aproximado de dos meses (O sea, proyectaría reabrirse a mediados de junio), manteniendo la restricción operativa durante las 24 horas del día.

Estos trabajos buscan avanzar en la modernización de la red de alcantarillado en este sector de la ciudad, por lo que se recomienda a los ciudadanos transitar con precaución y atender la señalización para evitar contratiempos en sus desplazamientos habituales.

¿Cuáles son las rutas alternativas y cambios de acuerdo con el Plan de Manejo de Tránsito (PMT)?

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a los usuarios de la vía, la SDM autorizó el PMT que se describe a continuación:

Tránsito de vehículos particulares

Mapa de referencia para los cierres viales (Crédito: Alcaldía de Bogotá) Ampliar Mapa de referencia para los cierres viales (Crédito: Alcaldía de Bogotá) Cerrar

Quienes circulan de norte a sur por la Carrera Novena y giran hacia el occidente por la Calle 116 deberán tomar la Calle 119 al occidente, luego la Carrera 11 al sur, desde donde retoman la Calle 116 al occidente.

Quienes se desplazan en sentido sur-norte por la avenida Carrera 11 y realizan la oreja manzana para tomar la avenida Calle 116 al occidente, deberán tomar la calle 117A al oriente - Carrera 9A al norte - Calle 119 al occidente - Avenida Carrera 11 al sur, por donde retoman la avenida Calle 116 al occidente.

Tránsito peatonal y de ciclistas

Mapa de referencia para los cierres viales (Crédito: Alcaldía de Bogotá) Ampliar Mapa de referencia para los cierres viales (Crédito: Alcaldía de Bogotá) Cerrar

Los andenes y la infraestructura existente para los peatones no sufrirán ningún tipo de afectación; por esta razón, los peatones continuarán circulando normalmente por la infraestructura destinada para ellos.

Los ciclistas que quieran hacer la conexión de la ciclovía entre avenida carrera Novena y la avenida Calle 116 los días domingos y festivos, tendrán que utilizar la ciclorruta ubicada en el separador central de la avenida Calle 116 entre la avenida carrera Novena y la avenida carrera 11.

¿Qué otras vías de la ciudad presentan cierres?

Tenga en cuenta que desde el 30 de marzo está cerrada la carrera Séptima entre la calle 121 y calle 119 en la localidad de Usaquén, debido a las actividades de construcción del corredor vial. El cierre se mantendría al menos por 7 meses, según informa la SDM.

También hubo un cierre parcial de intersección de la avenida calle 100 por avenida carrera 11 costado oriental, debido a una adecuación vial marcada por el contrato IDU-353-2020. Esto se realizó el 11 de marzo y, de acuerdo con las informaciones compartidas por la Alcaldía, se levantará esta medida dentro de 45 días, lo que sería entre finales de abril e inicios de mayo.

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