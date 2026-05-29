Medellín activa canales de atención gratuita y apoyo legal para familias víctimas de siniestros vial

Medellín

La pérdida de un ser querido en las vías de Medellín ha dejado profundas huellas emocionales y económicas en los hogares. En lo que va de 2026, la alarmante cifra de 109 personas fallecidas en accidentes de tránsito ha encendido las alarmas de la Administración Distrital. Ante esta realidad, la Secretaría de Movilidad ha fortalecido la gestión del Centro de Atención y Orientación a Víctimas de Siniestros Viales, una estrategia institucional que ya ha brindado acompañamiento integral y gratuito a 120 ciudadanos que enfrentan este doloroso proceso.

El balance de atención de este año incluye a 63 mujeres y 57 hombres, entre ellos menores edad, quienes han recibido contención emocional, asesoría jurídica y apoyo social. El programa opera bajo una ruta estructurada de cuatro intervenciones diseñadas para guiar el duelo, instruir a los familiares sobre sus derechos legales y, de manera crucial, evitar que caigan en manos de inescrupulosos que busquen engañarlos durante las reclamaciones jurídicas derivadas del deceso.

Además del soporte psicológico y legal, el equipo de trabajo social del centro realiza diagnósticos socioeconómicos exhaustivos en cada hogar afectado, con el de objetivo identificar vulnerabilidades y conectar a las familias con la oferta institucional de la Alcaldía de Medellín, facilitando su acceso a programas de empleo, subsidios económicos o iniciativas de emprendimiento que ayuden a mitigar el impacto financiero tras la pérdida del proveedor económico.

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Al respecto, el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, enfatizó el compromiso de la ciudad con una movilidad más humana, invitando a los afectados a utilizar estos servicios sin costo alguno. El funcionario destacó que el propósito central es blindar a las familias en sus trámites legales y conectarlas directamente con los beneficios del distrito, ya sea de forma presencial o utilizando las plataformas digitales y canales oficiales de la secretaría.

Las solicitudes de acompañamiento se pueden tramitar telefónicamente a la línea 445 78 88, o mediante el correo electrónico orientacion.victimasviales@medellin.gov.co, adjuntando los datos de contacto, la información de la persona fallecida y la fecha del siniestro. Asimismo, se reciben reportes a través de la cuenta oficial de Instagram de la Secretaría de Movilidad y la sección de PQR en el portal web del Distrito.