¿Cuándo llega el nuevo frente frío? Fecha y departamentos más afectados por lluvia y fuertes vientos. Getty Images

La llegada de un nuevo frente frío desde Norteamérica amenaza con continuar la tendencia de fuertes lluvias, aumento de los vientos y el oleaje en la región Caribe.

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La situación es monitoreada por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el IDEAM, que advirtió sobre el fenómeno, el cual se posiciona al noroccidente del archipiélago de San Andrés y Providencia.

Aunque la entidad señaló que no se espera que el nuevo frente frío descienda hacia el litoral caribe colombiano, su efecto, según resalta la UNGRD, podría sentirse en varios departamentos.

De acuerdo con la Dirección Marítima (DIMAR), entre las posibles consecuencias de la llegada del fenómeno se encuentra el aumento en la velocidad de los vientos, además de un incremento considerable en la altura de las olas.

¿Cuándo impactará el nuevo frente frío a Colombia?

De acuerdo con el IDEAM, el nuevo frente frío tendrá consecuencias a lo largo de la semana, con una mayor incidencia entre el 17 y el 19 de marzo, especialmente en los departamentos de la región Caribe.

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Para este 18 de marzo, la entidad destacó la incidencia indirecta de este fenómeno en el incremento moderado de las precipitaciones en amplios sectores que presentan lluvias entre moderadas y fuertes con tormentas eléctricas.

¿Cuáles son los departamentos del Caribe bajo alerta por el frente frío?

Desde varios departamentos del país, las autoridades se acogieron a las alertas de las autoridades por el pronóstico del impacto de un nuevo frente frío.

En ese sentido, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación del Magdalena activó el sistema de monitoreo preventivo hasta el próximo sábado, especialmente en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La entidad señaló que dichas condiciones podrían ocasionar un aumento en los caudales de los ríos que descienden al norte del departamento. En ese sentido, municipios como Fundación, Aracataca y Zona Bananera permanecen bajo observación especial.

En Córdoba, uno de los departamentos más afectados por los últimos frentes fríos, las autoridades están atentas a los municipios con influencia directa de los ríos Sinú, San Jorge y Canelete, como destacó la CVS.

De igual manera, el IDEAM mantiene la observación sobre otros departamentos que podrían verse impactados en menor escala en el Caribe por el nuevo frente frío, entre ellos: