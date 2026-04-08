Video | Violento robo en un café en exclusiva zona de Bogotá: el hecho quedó grabado

Los hechos de inseguridad no paran en Bogotá. Esta vez, las víctimas de robo estaban en un café en la parte alta de la localidad de Chapinero en la tarde del pasado martes 7 de marzo.

Sobre las 3:30 de la tarde, un hombre armado, que se encontraba vestido de chaqueta azul y gorra, robó a cada uno de los comensales que se encontraban en el lugar mediante intimidaciones y gritos.

“Páseme usted el dinero, pásemelo”, le gritó a un señor que estaba pagando la cuenta y a quien le quitó el celular. A otro comensal, le gritó: “Páseme el computador o lo mato, rápido”.

El sujeto robó a al menos cuatro personas que se encontraban ahí. Otras tres sí lograron escapar para evitar ser robadas.

El delincuente huyó con los elementos robados y, al parecer, se subió a una motocicleta en la que lo estaba esperando su cómplice.

Este nuevo hecho de inseguridad que se conoció ha alarmado a los ciudadanos y habitantes de esta localidad, debido a la inseguridad que se vive en la zona.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: