¿En qué cuenta están los dineros del anticipo que se le dio a la empresa Don Matías SAS?

La alcaldesa (e) de Tunja, María Paula Jiménez, adelantó el Consejo de Gobierno ampliado en el auditorio CREM / Foto: Alcaldía de Tunja.

Tunja

Durante el Consejo de Gobierno ampliado que lideró la alcaldesa (e) de Tunja, María Paula Jiménez Gómez en el auditorio CREM, además de líderes comunales asistieron los concejales, Román Quintero, Laura Silva, Javier Mesa y Edwin Rodríguez quien aprovechó para indagar por los rendimientos financieros de los recursos entregados a la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías SAS a quien se le adjudicó un contrato por más de $15.000 millones.

El concejal recordó que en su momento la secretaria de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán había destacado que el anticipo de ese contrato se iba a poner a rendir en una entidad bancaria.

“El anticipo del dinero lo tenían en una cuenta especial y que estaba generando rendimientos. Aprovechando que está aquí la secretaria de Hacienda, nos gustaría saber en dónde se encuentra ese dinero, a nombre de quién y cuánto rendimiento ha generado”.

La secretaría de Hacienda, Denisse Julieth Jiménez Ramos, respondió, aunque a medias.

“Nosotros como departamento de Hacienda realizamos la apertura de las cuentas bancarias por los convenios ya realizados, los cuales son solicitados directamente por el despacho de la alcaldesa. En este caso no se realizó apertura de convenio, ya que, dentro del mismo contrato que está en el Secop en el cual indican que, la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías SAS constituirá una cuenta independiente en una entidad financiera para efectos de manejo exclusivo de los recursos dados en administración. Los recursos se consignarán en una cuenta separada e independiente, la cuenta donde se consignarán los recursos presupuestales cobrados esta cuenta si tendrá rendimientos financieros, pues de acuerdo al uso también que realice el contratista y estos rendimientos al finalizar el contrato serán devueltos a la administración municipal. En este caso el artículo 83 de la ley 1474 señala que la supervisión es quien tiene que realizar el seguimiento a estos rendimientos financieros, puesto que no es una cuenta del municipio directamente que maneje la directora de Hacienda”.

Ante esta respuesta intervino la alcaldesa (e), María Paula Jiménez para pedir claridad sobre esa cuenta donde supuestamente estarían los recursos del anticipo a la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías SAS.

“Para hacer una claridad y conforme lo dispuesto en el contrato, los dineros reposan en una cuenta de la cual es titular la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías SAS entiendo que los rendimientos corresponden a la supervisión. No obstante, desde el departamento administrativo de Hacienda en el área de tesorería, se debió hacer el giro de estos recursos entonces, teniendo en cuenta que esa información es pública, nos gustaría saber en qué entidad financiera se realizó o se dispuso dicho giro”.

La secretaria de Hacienda, Denisse Julieth Jiménez Ramos, reconoció que no tiene esa información.

“Pues digamos la entidad financiera puntual, yo tendría que mirar también el certificado bancario que debieron haber aportado. En este momento, pues no lo tengo, pero sería una entidad financiera comercial, una cuenta, en este caso, una cuenta corriente, una cuenta de ahorros y pues está estipulado entonces hasta la liquidación del contrato que se dio el valor de los rendimientos financieros”.

Al finalizar el Consejo de Gobierno ampliado no hubo respuestas concretas sobre los rendimientos de los millonarios recursos del anticipo que le entregó la alcaldía de Tunja a la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías SAS.