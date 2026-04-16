Gastrofest abre convocatoria en Bogotá y Cundinamarca: así puede participar con su negocio. Cortesía: Cámara de Comercio de Bogotá / DANIEL REINA ROMERO

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), a través del Clúster de Seguridad Alimentaria, tiene abierta la convocatoria para Gastrofest 2026, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades empresariales, promover la diferenciación estratégica y ampliar la visibilidad de los establecimientos gastronómicos de Bogotá y Cundinamarca.

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Con esta convocatoria, se buscan las joyas de la gastronomía de la región. La iniciativa se enmarca en la estrategia de fortalecimiento del tejido empresarial del sector gastronómico, promoviendo su sofisticación, sostenibilidad y conexión con mercados de mayor valor.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a empresarios gastronómicos que:

Estén registrados en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Tengan un establecimiento abierto al público o sean productores de cerveza artesanal.

o sean productores de cerveza artesanal. Cuenten con al menos una red social activa o página web.

o página web. Postulen un plato o producto individual que destaque el uso de ingredientes locales.

que destaque el uso de ingredientes locales. Diligencien en su totalidad el formulario de inscripción.

Qué negocios se pueden inscribir en la convocatoria:

Restaurantes

Cervecerías

Cafés

Panaderías

Pastelerías

Reposterías

Chocolaterías

Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la CCB afirmó que “Desde la Cámara de Comercio de Bogotá reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del sector gastronómico, un motor invaluable para el desarrollo económico, cultural y social de nuestra región.

Gastrofest 2026 que durante de sus 5 ediciones a apoyado a cerca de 1000 empresarios gastronómicos, representa mucho más que una vitrina de visibilidad”, señaló.

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¿Cuándo postularse?

Las inscripciones ya están abiertas y la postulación irá hasta el 30 de abril de 2026.

¿Cómo postularse?

Los interesados podrán inscribirse por medio de un formulario que está dispuesto en la página de la Cámara de Comercio de Bogotá o en el siguiente link: https://gastrofest2026.koyag.com/auth/login

Plataforma de fortalecimiento empresarial

Tras el cierre de la convocatoria, hasta 220 establecimientos serán preseleccionados para recibir hasta cuatro horas de acompañamiento individual especializado en producto gastronómico. Este proceso estará enfocado en fortalecer la propuesta de valor, la narrativa del plato o producto postulado y la diferenciación en el mercado.

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Criterios de evaluación

La curaduría evaluará aspectos relacionados con la oferta de valor, el factor diferenciador y la narrativa del plato o producto. Asimismo, se analizará el uso de ingredientes locales, el nivel de innovación, el fortalecimiento de competencias empresariales, la experiencia en el establecimiento y la madurez digital.

También se tendrán en cuenta prácticas de sostenibilidad, incluyendo inocuidad, gestión de residuos, eficiencia energética y gestión del agua; así como su relacionamiento con mercados locales y su identidad territorial.

En el 2025 Gastrofest recibió más de 300 inscripciones, anticipando un mayor interés empresarial para 2026, y desde su lanzamiento en 2021 ha acumulado más de 1.000 postulaciones, consolidándose como una de las plataformas gastronómicas más importantes de la región.

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