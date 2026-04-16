Jueves 16 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Universidad La Gran Colombia Armenia presentó la oferta de nueve programas de pregrado que se podrán estudiar en jornada nocturna. Foto: Adrián Trejos

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12 crecientes súbitas se registraron en el Quindío debido a las fuertes lluvias, cinco de los 12 municipios presentaron emergencias

Debido a las fuertes y constantes lluvias se generaron diferentes emergencias en varios municipios del departamento relacionadas con deslizamientos, inundaciones y crecientes súbitas.

El reporte lo entregó el secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez señaló que las afectaciones respecto a las crecientes súbitas se registraron en los municipios de Córdoba, Calarcá, Circasia, Salento y Génova.

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Asimismo, evidenció que se presentaron dos deslizamientos en los municipios de Génova y Circasia, también una inundación sobre la vía en el municipio de Córdoba. Resaltó que el acompañamiento que realizan desde la gobernación departamental frente a las emergencias es monitoreo con la alerta comunitaria con los vigías quienes son los que informan cualquier eventualidad para tomar acciones inmediatas de mitigación.

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Dio a conocer que activaron las alertas desde la oficina de gestión del riesgo departamental para generar la atención de manera oportuna ante las emergencias que pueden registrarse debido a las fuertes lluvias.

10 de los 12 municipios del departamento se encuentran en alerta naranja por riesgo de deslizamiento de acuerdo con el pronóstico del Ideam.

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Empresas Públicas del Quindío informa a la comunidad que, debido a las intensas lluvias registradas desde la madrugada de este 15 de abril de 2026, se han presentado afectaciones en la prestación del servicio de acueducto en distintos sectores del departamento.

En el municipio de Filandia, las precipitaciones ocasionaron taponamiento en la bocatoma y un aumento significativo en los niveles de turbiedad del agua. Esta situación obligó a suspender la operación de la planta de tratamiento, generando la interrupción temporal del servicio de agua potable en el municipio.

Más información Miércoles 15 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

De igual manera, en el sector de El Caimo, se presenta alta turbiedad en la bocatoma La María, lo que llevó a la suspensión de la operación de la planta de tratamiento Bayona desde la medianoche. Como consecuencia, se ha visto afectado el suministro de agua potable en este sector.

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Empresas Públicas del Quindío avanza con el monitoreo permanente de las condiciones en las fuentes hídricas y trabaja para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, una vez se estabilicen los niveles de turbiedad.

Se recomienda a la comunidad hacer uso racional del agua almacenada y estar atentos a los canales oficiales de información de la entidad.

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Vuelve y juega se inundó la parte baja del coliseo del café de Armenia.

Ciudadanos, deportistas, entrenadores de varias ligas deportivas dieron a conocer que con la lluvia de la madrugada de hoy miércoles 15 de abril amanecieron inundadas las instalaciones de la planta baja del coliseo del café, donde están ubicados varios clubes y ligas deportivas, (porrismo, tenis, hapkido, artes marciales, y la liga de gimnasia del Quindío).

Durante todo el día se dedicaron a limpiar, sacar agua y hacer un inventario de las afectaciones que provocó la inundación.

Además, denuncian que estas instalaciones están en un total abandono por parte de las entidades correspondientes (inundaciones, malos olores, decadencia en la infraestructura, baños, etc.) sumándole en ocasiones personas fumando marihuana donde la mayoría del tiempo permanecen niños y jóvenes entrenando estos deportes.

Por eso están haciendo un llamado para que las entidades se pongan las pilas en adecuar estos escenarios que son en pro del deporte juvenil y los tienen en completo abandono.

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Con la participación del Servicio Geológico Colombiano, así como de las corporaciones autónomas regionales CRQ, Carder y CVC, entre otras instituciones, la Corporación Autónoma Regional del Quindío fue escenario de un encuentro técnico para socializar los avances del Modelo Hidrogeológico Conceptual del Eje Cafetero, sector abanico Quindío–Risaralda.

Estos espacios resultan fundamentales para que las autoridades ambientales cuenten con información y conocimientos geo científicos sobre el comportamiento de las aguas subterráneas en la región, lo que permite fortalecer las acciones de conservación, protección y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico.

“Con el Servicio Geológico Colombiano venimos adelantando diferentes actividades de monitoreo y estudios de isotopía que nos han permitido identificar aguas subterráneas que funcionan como recarga de nuestros acuíferos., indicó Juan Esteban Cortés Orozco, director encargado de la CRQ.

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En el Quindío advierten que, aunque fue identificado lote para la construcción de la morgue deben establecerse diferentes procesos para su ejecución

Y es que se ha generado toda una discusión respecto a que el departamento no cuenta con una morgue acorde a sus necesidades lo que incluso ha generado un plan de contingencia.

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez explicó que recibieron un comunicado por parte de medicina legal de la regional occidente que tiene relación con Risaralda donde advierten que no pueden prestar el servicio para el departamento mientras avanzaban las obras de mejoramiento de la morgue de Calarcá.

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Frente a toda esta situación, el funcionario manifestó que lograron realizar un plan de contingencia de la mano con la Iglesia Católica y la alcaldía de Armenia para que el cementerio Jardines de Armenia sea quien opere provisionalmente.

Resaltó que lograron conocer las instalaciones donde evidenciaron el laboratorio, las neveras donde estarán reposando los cuerpos por lo que será un plan de 10 días mientras el 30 de abril entregan las obras de Calarcá.

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Del mismo modo el Presbítero Luis Fernando Orozco, delegado de comunicaciones de la Diócesis de Armenia sostuvo que el obispo llegó un acuerdo con la alcaldía municipal de esta situación de salubridad pública.

Aclaró que el acuerdo consiste en facilitar el laboratorio ubicado en el cementerio Jardines de la ciudad para que sean llevados todos los cuerpos, dijo que allí contarán con el apoyo profesional de las personas que laboran en este espacio.

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Finalmente, el secretario del Interior se refirió a la proyección para la construcción de la morgue departamental que solucionaría definitivamente las problemáticas que se presentan actualmente.

Resaltó que la gobernación departamental ha sido clara en apoyar y dar solución a la problemática que lleva muchos años. Explicó que el tema de identificar un lote ya fue subsanado puesto que la alcaldía de Armenia entregó un espacio que primero debe cumplir un proceso de acuerdo municipal donde los concejales deben aprobar el proyecto y debe revisarse el uso de suelo para posteriormente entregar a Medicina Legal.

Afirmó que después de dicho trámite la universidad La Gran Colombia hará los estudios y diseños para establecer la consecución de recursos entre la gobernación y los municipios del departamento.

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Atendiendo el llamado que realizó la Procuraduría Regional, el alcalde de Montenegro, Gustavo Pava Busch, manifestó su compromiso para llevar a buen pie la consecución de una morgue para el departamento, entendiendo la necesidad de este espacio.

“De antemano le damos las gracias a la Diócesis del Quindío y al Cementerio Jardines, quienes hoy nos dan la mano en esta necesidad departamental. Desde el municipio tenemos toda la disposición para colaborar en lo necesario, pues esto es algo que necesitamos todos”, manifestó el burgomaestre.

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Como balance de los operativos orientados al desarme y control en zonas de atención especial, lograron la incautación de 1.032 armas blancas. Así lo confirmó la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, en articulación con la Policía Nacional, entidades que adelantan jornadas de intervención, entre ellos el Plan Desarme, a habitantes en condición de calle en diferentes puntos céntricos de la ciudad.

El secretario de Gobierno y Convivencia, Carlos Arturo Ramírez Hincapié, destacó que estas acciones son fundamentales para prevenir situaciones de riesgo y proteger la vida de los ciudadanos. “Seguimos trabajando de manera articulada para mantener el orden y la seguridad en la ciudad”, aseveró el funcionario municipal.

Las acciones se desarrollaron en jornadas diurnas y nocturnas, entre las 9:00 a. m. y las 9:00 p. m., priorizando sectores como el CAM, la CHEC, Hierros de Occidente, los puentes de la 26, barrio La Aldea, parque Cafetero, plaza de Bolívar y la peatonal de la 14.

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Cuatro establecimientos comerciales de Armenia fueron objeto de órdenes de suspensión, en desarrollo de una serie de operativos de inspección, vigilancia y control, coordinados por la Alcaldía de Armenia, y la Secretaría de Gobierno y Convivencia, y en los que se recalcó la aplicación de la normatividad vigente y el compromiso para que estos comercios operen conforme a la ley.

El secretario de Gobierno y Convivencia, Carlos Arturo Ramírez Hincapié, al finalizar los recorridos aseveró que los operativos buscan garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana. “Estamos realizando controles permanentes en toda la ciudad. No podemos permitir que establecimientos operen por fuera de la ley o peor aún que estén afectando la sana convivencia de la ciudad.

En el sector de los puentes de la 26, fue suspendida por 10 días una chatarrería que no contaba con la documentación mínima requerida para su funcionamiento, mientras que en el centro de la ciudad se ordenó la suspensión de un parqueadero que desarrollaba actividades de bodegaje con carretas sin cumplir con los requisitos legales correspondientes a su actividad económica.

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Asimismo, en el barrio El Limonar, al occidente de la capital quindiana, impusieron la suspensión por cinco días a una tienda que, además de no cumplir con las condiciones mínimas exigidas, registraba reiteradas quejas por afectaciones a la convivencia debido al exceso de ruido.

En otra intervención, un establecimiento comercial ubicado en el centro, dedicado a la venta de artículos varios, fue suspendido por no contar con documentación ni concepto sanitario, sumado a comportamientos que alteraban la tranquilidad del sector, como la emisión de música a alto volumen fuera del local, contempló el informe de la dependencia local.

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La posibilidad de integrar a los veteranos de la Fuerza Pública en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, aprovechando su experiencia y conocimientos, fue una de las conclusiones de la mesa técnica de concertación entre la Alcaldía de Armenia y los delegados de esta población en la capital quindiana.

Desde la Secretaría de Gobierno y Convivencia, como coordinadora de la jornada, se indicó que la iniciativa está en concordancia con el Plan de Desarrollo “Armenia con más Oportunidades”, en la misión de contribuir a las estrategias de seguridad y convivencia del municipio.

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Los docentes del Quindío a pesar de la lluvia participaron del paro del magisterio donde exigen mejorar el sistema de salud y denuncian que hay presunto despilfarro de recursos del FOMAG

Dimas Arias de la veeduría en salud del magisterio señaló “el magisterio colombiano sale a un paro de 24 horas y pues con toda la razón dado que eh el modelo de salud que impone el Acuerdo 03 del 2024 a todas luces no mejoró el servicio de salud de los maestros y lo que sí está ocasionando son pérdidas financieras casi que incuantificables,

Y agregó “el informe de revisoría fiscal que la entidad encargada de esto reporta una pérdida en el patrimonio de cerca de 3 billones de pesos, al punto que hoy el patrimonio es negativo en 3.2 billones, pero además de eso no encuentra justificación para gastos por 1.8 billones de pesos. De tal manera que la situación es bien crítica.

La situación además del lado de los pacientes es también bien compleja, no hay finalmente solución a las atenciones médicas con especialistas, no hay medicamentos, es decir, las barreras aún continúan con el agravante de que ahora hay barreras por parte de las IPS por cuenta de que la fiduprevisora no paga de manera oportuna.

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El paro es entonces totalmente justo, incluso el paro debería ser indefinido, ya que no hay ninguna posibilidad hasta el momento de resolver los problemas. Nosotros, la veeduría salud hemos señalado lo siguiente, hay que exigirle al gobierno de Petro que pague por los casi 6 billones de pesos en sobrecostos que ha ocasionado este esquema de salud que nos impuso.

Y lo otro es que toca echar para atrás el acuerdo 03, es decir, eso que nos impusieron toca echarlo para atrás y, bueno, tendremos que construir un esquema de salud que atienda realmente las necesidades que hoy por hoy tiene el magisterio colombiano. El paro es justo y debería ser indefinido.

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Desde el Quindío resaltaron los acuerdos logrados en Bogotá luego de las protestas en varias regiones incluido el departamento sobre la revisión del proceso de actualización catastral

Carlos Arturo López Ríos, vocero de la Unión de Cafeteros Colombianos desde el Quindío señaló “Enhorabuena, la noche se logró el acuerdo a nivel nacional con el Gobierno Nacional, las veedurías, las organizaciones de campesinos en lo que tiene que ver con el catastro multipropósito.

Y subrayó “Quiere decir que sirvió la protesta desarrollada en el departamento del Quindío el pasado 9 de abril, cuando campesinos y ciudadanos del común salimos a protestar por el y nefasto catástrofe multipropósito como se está aplicando en la región y en todo el país.

De esta manera, el gobierno se compromete a desarrollar y a ordenar unas mesas regionales en cada uno de los departamentos con el objetivo de que haya un diálogo permanente con el IGAC y con los organismos competentes y las organizaciones sociales para aplicar de una manera consensuada.

Sirvió la protesta en el Quindío, sirvió la protesta a nivel nacional, sirvieron las negociaciones en la ciudad de Bogotá y se demuestra una vez más que lo importante es el diálogo social y que no era, como decía el gobierno, que eran de un grupo político u otro, porque en mi condición de líder campesino en esto momento defendiendo los intereses de la unión de caficultores colombianos y de los campesinos del país.

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El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, respondió en los micrófonos de 6AM/W al también senador y candidato presidencial Iván Cepeda, luego de que este le pidiera dejar de asistir a la plenaria del Senado por su condena en primera instancia dentro del caso conocido como “Marionetas 2.0”.

Ramírez rechazó los señalamientos de Cepeda y aseguró que, aunque ahora está analizando si seguirá en su curul, no tiene ningún impedimento legal.

No obstante, sí reconoció que existe un debate ético sobre su permanencia en el Congreso y que está analizando si permanece en su curul: “Muchas veces pensé en renunciar (…) sí lo estamos analizando por la cuestión ética”.

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De hecho, dijo: “Yo sería el primero en exigir que no estuviera aquí (…) Por eso, en estos días estoy analizando y sentado con mi familia y con los abogados, y tomar una decisión. Pero, por lo pronto, estoy acá y soy inocente, ratifico mi inocencia”.

Y agregó que no quiere abandonar el Congreso para que la oposición pierda una curul y por ende, un voto en contra del gobierno Petro: “El miedo es renunciar y que ese espacio quede vacío (…) perder una persona que pueda ayudar a tumbar la reforma tributaria”.

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En el marco del Debate sobre el Desarrollo de la Avenida Centenario, propuesto por el concejal Richard Alexis Gutiérrez, Empresas Públicas de Armenia presentó un informe detallado sobre las redes de acueducto y alcantarillado que operan en este importante corredor vial de la ciudad, destacando su cobertura, capacidad y proyectos de expansión.

Durante su intervención, la entidad explicó que en esta zona se encuentran definidos tres sectores hidráulicos, los cuales permiten una adecuada distribución del servicio de acueducto. Asimismo, proyectos estratégicos de expansión, obras que buscan fortalecer la infraestructura de alcantarillado y responder al crecimiento urbanístico de la zona.

Por su parte, la arquitecta Monikandrea Rodríguez, subgerente Técnica de EPA, indicó que la empresa cuenta con una buena cobertura en acueducto y alcantarillado en la Avenida Centenario, evidenciando el alcance del servicio y el compromiso de la entidad con la comunidad.

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Construcción del nuevo pabellón de la cárcel peñas blancas de Calarcá entre los temas de prioridad por la visita del ministro de Justicia al Quindío

Recordemos que la obra estaba pensada como medida para mitigar el hacinamiento en el sentido de descongestionar las estaciones de Policía del departamento.

En efecto el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo participará del Foro de Gerentes de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y por ende se reunirá con las autoridades locales para tratar diferentes temas.

Al respecto el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez señaló que se revisará todo el tema penitenciario y dentro de eso está el avance de la obra del nuevo pabellón de la cárcel peñas blancas del municipio de Calarcá.

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El funcionario dio a conocer que la ejecución del proyecto va en un 65% y que la fecha establecida de entrega es para el mes de junio, sin embargo, reconoció que es una obra que ha presentado retrasos.

Aclaró que el proyecto fue pensado para ser un espacio dedicado a los sindicados por lo que esa es la principal discusión ya que la dinámica que pretenden desde el gobierno nacional es que sea para condenados.

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El registro oficial de participantes y una cata de café de autor son los eventos inaugurales de la primera estación nacional del Circuito de Crecimiento y Sostenibilidad para los Empresarios, Business Lab 2026, jornada organizada por masterMINDS®, Empresas del Futuro, y en la cual la Alcaldía de Armenia, actuará como coanfitrión de una apuesta de ciudad que busca convertir al territorio en plataforma de negocios, innovación y crecimiento sostenible.

La actividad iniciará a partir de la 1:45 p. m., en el parque de la Vida de Armenia, con la presencia del mandatario de la capital quindiana, y en donde además se dará apertura con el evento Territorio Vivo de Oportunidades, un video podcast, en el que se presentará a la Ciudad Milagro como plataforma de modelos escalables.

Andrea Sánchez, de Empresas del Futuro, indicó que Armenia fue elegida sede de esta primera estación, debido a su sostenibilidad. “La primera estación del Circuito será en Armenia, por ser una ciudad moderna y sostenible.

Será un Business Lab donde empresarios y territorios se reunirán para responder cómo hacer sostenibles nuestras economías en la era de la inteligencia artificial y la data”, comentó la cofundadora de masterMINDS®, y quien oficializó, junto con el alcalde quindiano la sede de este evento mundial en la pasada Vitrina de Anato 2026, celebrada a finales de febrero en Corferias en Bogotá.

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La guadua se consolida como el producto forestal más aprovechado en Colombia, alcanzando cifras cercanas a los 128.000 metros cúbicos producidos y comercializados anualmente, superando incluso a otras especies maderables tradicionales.

En este contexto, el departamento del Quindío se posiciona como líder en la producción nacional, aportando entre el 40 % y el 50 % de la guadua que se comercializa en el país. Aunque no cuenta con la mayor extensión de guaduales, sí registra uno de los niveles más altos de aprovechamiento, gracias al trabajo articulado entre autoridades ambientales, propietarios de guaduales y comercializadores de guadua.

Los municipios con mayor cobertura y producción comercial de guadua son, en su orden, Montenegro, Quimbaya, Calarcá y Armenia, abarcando aproximadamente el 66% del área en guadua angustifolia en el departamento.

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En una jornada de trabajo liderada por la Mesa Sectorial Cadena de la Guadua y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, diferentes actores de la cadena productiva de la guadua se reunieron para avanzar en la actualización de la reglamentación de la Ley 2206 de 2022, una normativa clave para el aprovechamiento sostenible de los guaduales y bambusales en el país.

El encuentro contó con la participación activa de integrantes de la Mesa sectorial de la Cadena de la Guadua, cuya secretaría técnica se ejerce en el departamento del Quindío, y en la que el SENA cumple un papel fundamental, articulando esfuerzos entre el sector productivo, gubernamental y académico.

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Como ha sido tradicional, Comfenalco Quindío realiza los preparativos para llevar a cabo la Gran Fiesta del Trabajador Quindiano, este primero de mayo en el parque Soledén, una jornada diseñada alrededor de actividades deportivas y recreativas que tiene como espectáculo central la presentación artística de Los Chiches Vallenatos y Luisito Muñoz en el teatro al aire libre La Guaquería.

En esta oportunidad, la Caja no cobrará el ingreso de los afiliados de las categorías A y B porque aplica para esta población un subsidio del 100%, mientras que los trabajadores de categoría C pagarán $5.000 y las personas no afiliadas, $10.000. Menores de 12 años de edad accederán sin costo al complejo turístico y deportivo.

Quienes estén interesados en asistir podrán reclamar sus pases de ingreso personal desde el 17 de abril, presentando su documento de identidad en las Droguerías Comfenalco Quindío, CAPF, Comfebox, en la tesorería ubicada el edificio administrativo de la Caja o en las taquillas del parque Soledén.

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En cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental, la Gobernación del Quindío, a través de la secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, continúa adelantando acciones enfocadas en la protección y el cuidado de los animales.

Como parte de estas iniciativas, se invita a la comunidad del municipio de Circasia a participar en la jornada de bienestar animal que se llevará a cabo el día de mañana, en el horario de 9:00 a.m. a 12:00 m. Durante la actividad se prestarán servicios gratuitos de desparasitación y vacunación antirrábica, con el propósito de promover el cuidado responsable de las mascotas y prevenir enfermedades.

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El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya informó que el tercer ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor iniciará mañana viernes 17 de abril y finalizará el 4 de mayo. La entidad beneficiará a 40.826 personas mayores en el Quindío, e invertirá para este ciclo 9.389.720.000 pesos en la región.

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La candidata a la vicepresidencia de la república Aida Quilcué estará hoy en Armenia participando en una actividad denominada “Encuentro Multicultural por la Defensa de la Vida y la Democracia”, el acto está programado para las 3 de la tarde en el coliseo del Colegio Bethlemitas.

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En deportes, El parkour quindiano volvió a responder en la alta competencia nacional con una actuación que confirma su crecimiento sostenido. En el Campeonato Nacional Federado realizado en Medellín, la delegación del departamento, integrada por 20 deportistas de la Liga de Gimnasia del Quindío, alcanzó un total de 14 medallas, cuatro de oro, tres de plata y siete de bronce, resultado que fortalece el proceso deportivo y posiciona al Quindío entre los más competitivos del país.

El rendimiento deportivo también abrió las puertas al escenario internacional, con Katherine Valencia, Laura Grajales, David Bedoya y Santiago Gaviria clasificados a la Copa Mundial en Turquía y al Championship en Shanghái, además de asegurar su presencia en el Suramericano y el Panamericano.