Gobernador del Quindío sostuvo que están dadas las garantías para las elecciones presidenciales

Armenia

A pocos días de las elecciones presidenciales, el gobernador del departamento Juan Miguel Galvis dijo que se han establecido las correspondientes mesas a través de la secretaría del Interior donde se articulan esfuerzos con Policía y Ejército.

Considera el resultado será positivo en materia de orden público puesto que el departamento es muy tranquilo respecto a otras regiones del país por lo que está blindado gracias al trabajo desarrollado por las autoridades en seguridad.

“Hoy se han hecho ya unas mesas con la Secretaría del Interior, se están pues generando todas las acciones pertinentes a través de la Policía, del Ejército y de todos los actores que tienen que ver con esto. Yo creo que nos va a ir muy bien y que hoy tenemos blindado nuestro territorio", mencionó.

Añadió: “La seguridad para el Quindío siempre ha sido una prioridad y hoy podemos ver que el departamento del Quindío es un territorio seguro. Yo creo que con ese trabajo que hemos venido realizando a través de la Secretaría del Interior a través de las alcaldías y de todos los actores que tenemos que ver con la seguridad del departamento, pues vamos a llevarlo con buen buen ánimo".

Fue claro que el llamado es a salir a votar y a elegir lo que cada quien considere siempre con respeto y en paz en el marco de la contienda electoral.

“Y que se elija lo que tengamos que elegir, bien sea de derecha, izquierda, de centro, pero que haya paz y unidad en estas contiendas electorales", sostuvo.

A propósito, hoy se llevará a cabo el último comité de seguimiento electoral en Armenia.