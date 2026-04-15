Miércoles 15 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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IGAC autoriza a direcciones territoriales ajustar porcentajes de alza del avalúo catastral

Esta medida busca asegurar la coherencia técnica y la adecuada incorporación de la información en la base catastral para la vigencia.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) emitió este 14 de abril mediante actos administrativos de carácter general.

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Esta medida, adoptada en el marco de las manifestaciones en contra de la actualización del avalúo catastral y su impacto sobre el incremento del impuesto predial, busca asegurar la coherencia técnica y la adecuada incorporación de la información en la base catastral para la vigencia.

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Además, el documento estableció que los encargados de las direcciones territoriales tendrán que sustentar, con argumentos técnicos, los criterios asociados a la Ley 2294 de 2023, así como la consistencia existente entre la información catastral y su incorporación al Sistema Nacional Catastral.

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El Cementerio Jardines de Armenia servirá como morgue provisional en el departamento del Quindío ante la negativa de Pereira de recibir más cadáveres porque no tiene capacidad

Ante la contingencia generada por la falta de morgue en el departamento del Quindío, las autoridades han tomado decisiones inmediatas para garantizar la salubridad pública y la atención adecuada de esta situación.

Más información Martes 14 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Gracias al trabajo articulado entre el Gobierno del Quindío, el Municipio de Armenia, Medicina Legal y el Ministerio Público, se ha logrado una solución transitoria en beneficio de la comunidad.

En un esfuerzo conjunto, y con el apoyo solidario de Jardines de Armenia —liderado por Monseñor Carlos Arturo Quintero— se ha establecido un plan de contingencia que se implementará durante los próximos diez días en este camposanto.

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El secretario del interior Jaime Andrés Pérez indico que el Gobierno Departamental ratifica su compromiso de entregar la obra de la morgue en el municipio de Calarcá el próximo 30 de este mes, como solución definitiva a esta problemática.

Ante la contingencia por la falta de morgue en la región, el alcalde de Armenia, James Padilla y el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez concertaron con las demás autoridades, una medida temporal para garantizar este servicio.

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Desde el Quindío se sumarán al paro nacional de docentes por las dificultades en materia de salud

No para la problemática de salud para los docentes lo que genera que se sumen a la movilización nacional convocada por Fecode para este miércoles 15 de abril, El plantón se llevará a cabo a partir de las 7:30 de la mañana en el parque de Los Fundadores al norte de la ciudad.

Precisamente el presidente de la subdirectiva de la CUT Quindío y docente de Armenia, Diego León Caicedo manifestó que no paran las dificultades de salud como es con la entrega de los medicamentos. Señaló que no han logrado avanzar en el tema a pesar de las múltiples reuniones y aunque otra entidad entró a la dispensación con la que pretendían mejorar el panorama no fue así.

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Fue enfático en decir que lo anterior genera que se agudizan las enfermedades que padecen los maestros y otro de los temas complejos es el de las citas con especialistas en el que se demoran hasta tres meses para que les brinden la asignación correspondiente.

Subrayó que toda esta situación impacta negativamente a los docentes porque si no cuentan con una atención oportuna desencadena incapacidades médicas que afecta la prestación del servicio en las instituciones educativas.

Exigió al gobierno nacional y a la Fiduprevisora que establezcan las acciones contundentes para que el régimen especial del magisterio no siga en riesgo teniendo en cuenta que hay un déficit fiscal que genera sobrecostos en la prestación del servicio, pero que no ha mejorado la calidad de esa atención.

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No para la polémica porque el Senado aprobó adhesión del municipio de Filandia, Quindío, al Área Metropolitana Centro Occidente que conforman Pereira, Dosquebradas y la Virginia en Risaralda, sin embargo, los alcaldes de los municipios de Ulloa y Alcalá del Valle del Cauca se negaron.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el senador Guido Echeverry sobre el significado de esa sesión en el senado de la república que ha generado gran polémica en el departamento del Quindío y en el mismo municipio de Filandia.

¿Y eso qué significa? Senador Guido Echeverri: Bueno, eso significa, que se avanza en el proceso de configuración de un área metropolitana que había venido siendo propuesta por los directivos del área metropolitana del centro occidente y que tiene como un núcleo al municipio de Pereira.

Y en tal sentido avanzamos entonces en la propuesta de incorporar a Filandia a esa área metropolitana y esa idea donde la comisión de ordenamiento dio visto bueno para que continuara el camino hacia la constitución del área.

¿El alcalde de Filandia, fue quien solicitó la inclusión? Guido Echeverri: Claro, estuvo de acuerdo el alcalde que es una uno de los funcionarios o de los servidores públicos que pueden incorporar en el proceso de constitución de un área metropolitana a una localidad, en este caso el municipio de Filandia. Lo pudieron haber hecho los concejales, lo pudo, lo pudo haber hecho el gobernador, en este caso fue el alcalde quien solicitó incorporarse o participar de ese proceso y en tal sentido quedó incorporado.

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¿Es el pueblo de Filandia el que definirá si acepta o no? Guido Echeverri: En el proceso que tendrá como etapa final la opinión de los ciudadanos que son quienes deciden si hacen parte o no del área metropolitana, porque una de las características de este proceso de constitución de un área metropolitana es que es de creación colectiva,

O sea, es la gente la que vota si está de acuerdo o no con participar de esa área metropolitana, o sea, que le quedará a la ciudadanía de Filandia la posibilidad y el derecho de opinar si quiere o no hacer parte de esa área metropolitana estando en consonancia o no con lo que opina el alcalde.

Es decir que todavía Falta lo más importante para que Filandia sea parte del área metropolitana centro occidente. Guido Echeverri: Sí, falta mucho, falta yo diría que faltan las etapas más importantes, primero falta que el Ministerio de Hacienda con registraduría incorpore unos recursos para poder realizar la consulta popular mediante la cual la ciudadanía opinará si está o no de acuerdo con hacer parte de esta área metropolitana.

Yo diría que esa es la parte fundamental porque es ahí donde se expresa el querer de la ciudadanía en el marco de un proceso que, como le digo, tiene un alto contenido de creación colectiva.

Guido Echeverri: Es importante mencionar, que los municipios no pierden la autonomía. El Quindío no pierde ninguna potestad con respecto al municipio de Filandia, el municipio queda en su esencia, naturalmente haciendo parte del Quindío

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En esta discusión también apareció el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis que, a través de un video en redes sociales, aunque respeta la autonomía del alcalde de Filandia fue claro en manifestar que será la ciudadanía de Filandia la que tendrá la última palabra.

El mandatario departamental entregó las claridades sobre el tema: “Es importante decirlo con contundencia, la decisión fue autónoma del alcalde de Filandia y, en todo caso, será la ciudadanía del municipio quien tenga la última palabra a través de una consulta ciudadana”.

En ese sentido el gobernador de los quindianos indicó que: “Esta es una discusión técnica, en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República. No es un cambio de fronteras, ni una decisión que cambie lo que somos como territorio”.

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A través de un comunicado el comité Intergremial del Quindío expresa su preocupación frente al avance de la iniciativa que busca incorporar al municipio de Filandia al Área Metropolitana Centro Occidente, al considerar que esta propuesta plantea serias implicaciones para la autonomía del municipio, la cohesión territorial del departamento y la capacidad del Quindío de definir su propio rumbo regional.

En el documento señalan “La incorporación de Filandia a esta figura no puede entenderse como un simple ajuste administrativo. Se trata de un nuevo modelo de gobernanza y de toma de decisiones que, en la práctica podría reducir la autonomía del municipio y abrir espacio a una injerencia creciente de Pereira sobre asuntos estratégicos del territorio, con efectos sobre su planeación, sus prioridades de inversión y su desarrollo futuro.

También preocupa que este proceso no haya contado con una socialización amplia, suficiente y transparente en el departamento con las demás autoridades, ciudadanía, gremios y fuerzas vivas del departamento.

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Las decisiones que comprometen el territorio exigen información clara, deliberación pública y responsabilidad institucional.

Hasta el momento no se conoce pronunciamiento oficial del alcalde de Filandia Duberney Pareja que claramente está a favor de esta iniciativa de integración con el aérea metropolitana centro occidente.

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Condenan a 37 años de prisión a señalado de homicidio de joven en zona rural del Quindío, Cristian Alejandro Ospina Fernández continúa en libertad hasta que la sentencia quede en firme

Y es que el 11 de marzo del año 2022 la joven Yenny Karolain Nohava Forero de 20 años de edad fue asesinada con arma blanca en zona rural del municipio de Circasia. En las últimas horas se llevó a cabo la audiencia de lectura de sentencia contra Cristian Alejandro Ospina Fernández de 27 años de edad por el delito de homicidio agravado.

El Juzgado tercero penal del circuito de conocimiento de Armenia llevó a cabo la audiencia que duró más de cuatro horas en las que realizó un recuento de lo que ha sido el proceso judicial y abarcó varios de las evidencias y testimonios. Precisamente uno de los informes periciales da cuenta que la muerte de la joven se registró de manera violenta y con heridas con elemento cortopunzante en diferentes zonas del cuerpo.

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La juez finalmente emitió sentencia condenatoria en contra de Cristian Alejandro Ospina de 450 meses y 1 día de prisión en calidad de autor en el homicidio de Yenny Karolain y fue clara que una vez en firme la sentencia se emitirá la orden de captura de manera inmediata.

Explicó que su decisión se debe a que no se justifica una orden de captura puesto que, aunque la condena corresponde a un homicidio agravado, pero no basta por sí solo para anticipar la privación de la libertad antes de la firmeza de la decisión.

La defensa interpuso recurso de apelación y una vez se cumplan los trámites correspondientes se remitirá a la sala penal del Tribunal Superior de Armenia.

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No paran los homicidios en el Quindío, un ataque sicarial en Quimbaya, deja un muerto y un herido.

La Policía Quindío informa a la comunidad que en la noche del lunes 13 de abril se registró un hecho violento en el municipio de Quimbaya, donde una persona fue asesinada y otra resultó lesionada tras un ataque con arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron a las 9 de la noche en el sector de la cancha del Barrio Ciudadela, momentos en que las víctimas fueron abordadas por dos sujetos armados que, sin mediar palabra, accionaron un arma de fuego en repetidas ocasiones.

Como consecuencia del ataque, las víctimas fueron trasladados al hospital local donde murió a causa de las lesiones el señor Andro Jhoantry Cardona Solarte de 25 años de edad, mientras que otra persona un hombre de 26 años de edad quien tiene antecedentes por violencia intrafamiliar y receptación, resultó lesionado sin revestir mayor gravedad.

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Envían a la cárcel a un hombre en Armenia sindicado por el delito de violencia intrafamiliar.

La Policía Quindío capturó a un hombre por orden judicial por el delito de Violencia Intrafamiliar, en hechos registrados en la capital del Quindío.

El procedimiento fue adelantado por unidades adscritas a la Seccional de Investigación Criminal en coordinación con la Fiscalía 15 local, donde hicieron efectiva una orden de captura vigente a una persona de 35 años de edad, emitida por el Juzgado sexto penal municipal de Armenia.

La captura se registró en vía pública del barrio Belencito, por hechos ocurridos el pasado 12 de noviembre de 2025, y el 4 de febrero de 2026, donde el capturado agrede física y verbalmente a sus padres adultos mayores y ocasiona daños materiales a la vivienda de las víctimas.

Esta persona, según la policía presenta 10 registros en SPOA por los delitos de lesiones personales año 2018, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes año 2018, daño en bien ajeno año 2019, hurto calificado y agravado año 2019, violencia intrafamiliar agravada en años 2022, 2023 y violencia intrafamiliar en los años 2020, 2025 y 2026.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización, donde finalizadas las audiencias le fue otorgada medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario.

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La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante los programas de Ciudadano Habitante de Calle realizó acompañamiento y seguimiento a la activación de ruta de atención para una persona en condición de vulnerabilidad, conocida como Shakira, quien fue trasladada e ingresada al centro San Juan Bosco, donde adelantará su proceso de rehabilitación.

De igual manera, la Administración Municipal adelantó durante el fin de semana una intervención con esta persona trans en situación de calle, como parte del seguimiento continuo a su caso, luego de que recientemente se viera vinculada en hechos de agresión que fueron analizados y atendidos previamente por las autoridades locales.

Como parte de esta intervención integral, también se sostuvo contacto telefónico con la señora Sandra Castillo, madre de Shakira, logrando avanzar en la consolidación de su red de apoyo familiar, aspecto fundamental para fortalecer su proceso de recuperación y restablecimiento de derechos.

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La autoridad ambiental en el Quindío intensifica monitoreo a las cuencas hidrográficas y fortalece el apoyo de los vigías debido a las lluvias

Frente a las actuales condiciones climáticas y las eventualidades que puedan registrarse, el director encargado de la Corporación Autónoma Regional del departamento Juan Esteban Cortés señaló que cuentan con una red de monitoreo donde miden cantidad y calidad de agua en las diferentes cuencas.

Además, mencionó que cuentan con el aporte de los vigías entendiendo que pertenecen a toda la red de gestión del riesgo para evaluar cualquier cambio que pueda presentarse y atender oportunamente de la mano con las administraciones municipales.

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Empresas Públicas de Armenia suscribió un contrato para el cambio de medidores, dando inicio al proceso de notificación a los usuarios que requieren la reposición de estos dispositivos, con el fin de garantizar una medición más precisa del consumo y cumplir con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y las disposiciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Superintendencia de Servicios Públicos.

Según explicó la entidad, durante las labores de lectura se han identificado diferentes causas que obligan al cambio de medidor, entre ellas dispositivos frenados, conexiones directas o equipos que ya no cuentan con la capacidad tecnológica para realizar una medición adecuada.

Con la notificación, EPA invita a los usuarios a acercarse a la Dirección Comercial para adelantar el proceso de cambio. Los ciudadanos podrán adquirir el medidor a través de terceros, ferreterías del municipio o directamente con la empresa.

En este último caso, obtendrán beneficios como la inclusión de la válvula antifraude, la instalación del equipo, garantía de tres años que es superior a la ofrecida por proveedores externos, y la posibilidad de acceder a opciones de financiación, facilitando así el cumplimiento de este proceso.

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Gremios en Armenia evidencian su inconformidad por la jornada del día sin carro y sin moto, aunque la respetan por ser política nacional

Recordemos que el próximo 12 de mayo se vivirá la primera jornada del día sin carro y sin moto en Armenia del año 2026, al respecto el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada evidenció que no han estado de acuerdo con la actividad. R

reconoció que es una política nacional establecida donde el Concejo Municipal la acogió, sin embargo, considera debe establecerse una dinámica diferente para que el impacto ambiental sea contundente.

Resaltó que es fundamental apuntar a estrategias donde las personas no utilicen su vehículo de manera voluntaria o en un solo carro que estén varias personas, sembrar árboles donde realmente se genere ese aporte significativo al medio ambiente.

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Con el 100 % de sus instituciones educativas oficiales conectadas a internet y la formación total de su planta docente en herramientas digitales, la Alcaldía de Armenia expuso ante el Concejo los avances de su estrategia de aulas tecnológicas como parte de una política educativa con resultados medibles.

En medio del debate sobre la implementación de las Aulas SITE, convocado por el concejal Jonatan Rojo Zuluaga, las secretarías TIC y Educación Municipal, informaron que el proceso hace parte de una inversión superior a $123 mil millones en el sector educativo, que hoy posiciona a la ciudad con resultados destacados a nivel nacional.

Uno de los datos más relevantes es el reconocimiento obtenido en 2025, cuando Armenia ocupó el primer lugar en el “Reto Nacional por la Educación” de Colombia Líder, entre más de 350 entidades territoriales, en la categoría de ciudades con menos de 500.000 habitantes. Este resultado valida el enfoque de fortalecimiento de calidad educativa en el que se enmarca la estrategia tecnológica.

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La exposición ante la corporación también resaltó avances estructurales en el sistema educativo: actualmente, el 100 % de las instituciones educativas oficiales cuenta con conectividad, lo que permite que herramientas como las aulas SITE operen en condiciones reales de uso y no se queden en infraestructura instalada.

Según lo expuesto se han transformado 1.032 aulas en el municipio: 83 de preescolar con 2.600 niños beneficiados; 857 de básica primaria y secundaria y 23.000 beneficiados, y 92 en educación media, y 7.000 estudiantes impactados.

A esto se suma el componente pedagógico, uno de los ejes centrales del modelo. Entre 2024 y 2025 han capacitado 869 docentes alcanzando además una cobertura del 100 % del personal docente oficial en procesos de formación en herramientas digitales y didácticas, a través de estrategias como Educampo.

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Avanza la consolidación del Centro de Inteligencia Artificial de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío que buscará ser un punto de encuentro para empresarios y acercar la IA a sus modelos de negocio con el fin de incrementar su productividad.

Se estima que en el segundo semestre el Centro de Inteligencia Artificial Empresarial, abra sus puertas Como avance de esta apuesta, la Cámara de Comercio, designó a Javier Darío Castro Román como director ejecutivo del Centro de Inteligencia Artificial Empresarial.

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La Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia reafirma su legado como institución pionera en Colombia al transformar el acceso a la educación superior mediante la implementación de la jornada nocturna universitaria, una apuesta innovadora

En su Seccional Armenia, la jornada nocturna tiene una amplia oferta de nueve programas de pregrado —Profesional en Lenguas Extranjeras, Administración de Empresas, Economía y Finanzas Internacionales, Contaduría Pública, Ingeniería Civil, Ingeniería Agroindustrial, Derecho, Gobierno y Relaciones Internacionales, y Comunicación Social y Periodismo— la UGC Armenia brinda oportunidades reales a trabajadores, madres, emprendedores y profesionales que buscan avanzar sin renunciar a sus responsabilidades diarias.

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La Universidad del Quindío avanza en la consolidación de un Centro Territorial de Análisis y Predicción Climática, en articulación con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –Ideam, con el objetivo de fortalecer el monitoreo hidro climático y mejorar la toma de decisiones frente a la variabilidad climática en el departamento y la región.

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En el Quindío fue instalado el comité departamental de campaña para la presidencia de Iván Cepeda

En el auditorio del sindicato de educadores del departamento se llevó a cabo el espacio entre sectores sociales, curules del Pacto Histórico y partidos afines a la campaña presidencial con el objetivo de lograr la victoria en primera vuelta.

La diputada Jessica Obando dijo que lograron invitar y que hiciera parte de la instalación al coordinador programático de la campaña de Iván Cepeda que, aunque es quindiano viene trabajando desde hace muchos años con él.

Señaló que su visita el fin de semana fue muy significativa porque permite articular todo el proceso de campaña a la presidencia en el departamento por lo que no es una iniciativa solo del Pacto Histórico sino de todas las fuerzas que deseen una transformación profunda.

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El municipio de Calarcá lidera con la primera sala de lactancia materna en una alcaldía del Quindío. Un espacio pensado para el bienestar, la comodidad y el cuidado de funcionarias y contratistas.

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En deportes, estudiantes de la universidad del Quindío tuvieron una destacada participación en el Campeonato Nacional Federado de Parkour, realizado en Antioquia, el evento más importante del país en esta disciplina.

Se trata de Laura Juliana Grajales Arroyave, estudiante de Ingeniería Electrónica, y David Bedoya Londoño, estudiante de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes en el CAT Pereira, quienes lograron subir al podio en sus respectivas pruebas.

Laura Juliana Grajales Arroyave obtuvo dos medallas de bronce en las modalidades de freestyle y speed, mientras que David Bedoya Londoño alcanzó una medalla de bronce en la prueba de speed run.

Gracias a estos resultados, ambos deportistas aseguraron su clasificación a la Copa del Mundo, el Campeonato Panamericano y el Suramericano de Parkour.

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De otro lado, el jugador quindiano de bádminton Nicolás Morales protagoniza un ascenso extraordinario en el ranking mundial de la BWF, pasando de estar por fuera de los mil mejores del planeta en 2025, cuando ingresó a la categoría élite, a ubicarse hoy en la posición 293 del mundo, consolidándose como el colombiano mejor clasificado en la actualidad.