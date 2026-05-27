En Quindío activan planes de ahorro y de concesiones de agua ante la llegada del fenómeno de El Niño

Armenia

El director de la autoridad ambiental del Quindío dijo que ya se activaron las alertas con los municipios para revisar si las concesiones de agua están respetando el caudal ecológico ante la llegada del fenómeno del niño.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) hizo un llamado a la comunidad quindiana para adoptar desde ahora medidas de ahorro y uso eficiente del agua, ante el panorama climático que podría derivar en la consolidación del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre del año.

La alerta preventiva toma mayor relevancia luego de que organismos meteorológicos internacionales y entidades de monitoreo climático advirtieran sobre el aumento en la probabilidad de formación de un episodio de El Niño e incluso señalaran que algunos modelos comienzan a evaluar escenarios de intensidad alta o excepcional para finales de 2026 e inicios de 2027, aunque aún no existe una declaratoria oficial de un evento extremo.

De acuerdo con el análisis técnico presentado por la entidad, aunque actualmente el fenómeno aún no se ha declarado oficialmente, los organismos internacionales que monitorean el comportamiento del océano Pacífico advierten una alta probabilidad de su ocurrencia y con condiciones que podrían generar mayores afectaciones frente a eventos anteriores.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Juan Esteban Cortés, director encargado de la CRQ que explicó “nuestros modelos climatológicos se basan en pronósticos. Quiere decir ello que son probabilidades de ocurrencia o de no ocurrencia. Hoy la probabilidad ha incrementado de acuerdo con lo que nos reporta el IDEAM Porque se ha continuado incrementando la temperatura de las aguas del Pacífico, un tema fáctico real se hay un incremento a la temperatura. No sabemos hasta cuánto. Ni hasta donde llegues a temperatura.

Y agregó “Desde la autoridad ambiental hemos venido trabajando de la mano con el IDEAM, con el Ministerio del Medio Ambiente claramente y ya estamos empezando a generar unas alertas a los municipios. Recordemos que, como te lo decía, esto no tiene que ser un tema coyuntural del momento, tienen que ser esfuerzos al largo aliento"

La autoridad ambiental ha venido desde años atrás trabajando muy fuerte en temas de restauración, hemos restaurado la cuenca del Río Quindío, la cuenca del Río Roble, la cuenca del Río Santo Domingo. Hemos cuidado las microcuencas urbanas de la ciudad de Armenia, somos muy exegéticos a la hora de vigilar el cumplimiento de los programas de uso de ahorro eficiente del agua que se otorgan mediante las concesiones de agua a los diferentes prestadores del servicio, puntualizó el director de la CRQ.

Activar planes de ahorro de agua

El director de la autoridad ambiental añadió “Entonces llega a la hora en activar esos planes de ahorro, de cuidado, de disminución de pérdidas en las líneas de aducción, etcétera, para cuidar ese recurso y cada vez generar menos presión sobre los recursos naturales.

Continuamos monitoreando las redes hídricas, cuidando ese caudal ecológico. Recordemos que las concesiones se otorgan posterior a tener el caudal ecológico, es decir, del caudal ecológico hacia arriba se otorga una concesión. Entonces, estamos vigilantes de ello, continuaremos trabajando, generando las acciones pertinentes,

Llamado

A que cada uno de los habitantes del territorio cerremos la llave, seamos cuidadosos, no lavemos los dientes con la llave cerrada, nos enjabonemos en la ducha con la llave cerrada. Todo ello contribuye y le disminuimos presión a nuestras fuentes hídricas.

La Corporación informó además que mantiene articulación permanente con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, autoridades municipales y entidades prestadoras de servicios para fortalecer medidas relacionadas con conservación del suelo, prevención de incendios forestales y seguimiento al uso del recurso hídrico.