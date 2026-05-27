En el Quindío establecerán equipos de seguimiento a los delitos electorales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En el marco de las elecciones presidenciales, el coronel Carlos Mario Bustamante comandante de la policía del departamento dijo que todo apunta a la transparencia y seguridad de la jornada.

Sostuvo que los equipos especiales tienen como fin monitorear delitos electorales como la compra de votos, falsedad en documento público entre otros.

Explicó que contarán con cuatro componentes como Policía Judicial, inteligencia del Ejército, de la Policía y CTI para articular equipos con policías investigadores de civil en parejas que cubran municipios como Armenia, Calarcá, Montenegro y Quimbaya para que presten atención a cualquier anomalía que pueda generarse en materia de delitos electorales.

Recordó que el ministerio de Defensa ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información que permita identificar estas situaciones en los territorios.

Secretaría del Interior

En ese mismo sentido se pronunció el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez afirmó que tienen preparado el dispositivo de seguridad donde contarán con 1.000 uniformados de la Policía y otros 1.000 del Ejército.

Dijo que estarán haciendo recorridos por todo el departamento con el objetivo de garantizar la tranquilidad y seguridad de los votantes el próximo 31 de mayo.

Resaltó que establecerán en la mañana el puesto de mando unificado donde monitorearán el minuto a minuto de la jornada electoral para intervenir ante cualquier eventualidad que pueda presentarse y fue enfático en que no hay alertas ni amenazas en cuanto a riesgos que se generan en otras regiones del país.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:03 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Secretaría de Gobierno

Finalmente, el secretario de Gobierno de la capital quindiana Carlos Arturo Ramírez dijo que han establecido comités de seguimiento electoral con el fin de establecer medidas y acciones concretas que permitan garantizar la logística y el buen desarrollo de la jornada electoral.

Reconoció que contarán con 700 uniformados de la Policía y más de 50 del Ejército cubriendo los diferentes puntos de la ciudad para que la jornada sea tranquila y segura para los votantes.

Dijo que ya tienen dispuestas las 53 instituciones educativas que servirán como punto de votación y los escrutinios serán en el coliseo del café de la ciudad.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:31 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Invitó a los ciudadanos a acatar la ley seca que regirá desde el sábado 30 de mayo a las 6 de la tarde y se extenderá hasta el lunes 1 de junio a las 6 de la mañana.