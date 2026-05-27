Miércoles 27 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Al fondo la renovada pista de patinaje en el parque de La Vida en Armenia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gobierno confirma que negará propuesta para una nueva concesión en el Eje Cafetero. Así lo confirmó la ministra de transporte María Fernanda Rojas, desde el Peaje de Tarapacá Dos cerca al municipio de Chinchiná

La jefe de la cartera de transporte anunció que la ANI está proyectando un acto administrativo donde confirmaría que no se va a aceptar la propuesta de renovación de la concesión por parte de la IP Conexión Centro.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

La ministra explicó “Después de hacer el análisis de la evaluación integral de la propuesta IP Conexión Centro y de tener las herramientas jurídicas la ANI ha decidido rechazar la propuesta de esta concesión. Este acto administrativo será notificado y nosotros no lo vamos a divulgar y vamos a cumplir el debido proceso”

La ministra comentó que no realizará un pronunciamiento hasta tanto está decisión tenga un sustento jurídico a través de un acto administrativo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Frente a los peajes se confirmó que la tarifa diferencial para carros particulares y de servicio público será de 700 pesos en cinco peajes; cuatro en Caldas, Tarapacá uno y dos, San Bernardo del Viento, Las Pavas y el peaje de Circasia en el Quindío.

Para que esto tome vigencia la ANI debe emitir un acto administrativo con las nuevas tarifas y con las especificaciones de quienes son los beneficiados con estos cobros, además, se debe aclarar qué entidad debe certificar las condiciones que se exija para otorgar el beneficio

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la ANI afirman que los peajes San Bernardo del Viento, Pavas, Tarapacá I y II, en Caldas y Circasia, en Quindío, en Autopistas del café tendrán tarifa diferencial de $700 pesos para las categorías I y II.

El vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Roberto Gamaliel desde el peaje de Tarapacá ll en Caldas, con megáfono en mano dio a conocer la propuesta de modificación de las tarifas de los peajes, pero no ha especificó desde cuándo operarían las nuevas tarifas y las formas en el que se escogerán a los beneficiarios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde del municipio de Filandia, Quindío que estuvo en la mesa técnica en autopistas del café celebró el anunció que el peaje de Circasia se cobraría a 700 pesos a las categorías 1y2 para los residentes de los municipios cercanos.

El mandatario Duberney Pareja fue la única autoridad político-administrativa del Quindío que estuvo presente en Caldas donde se dieron a conocer estas decisiones, y resalto el trabajo de congresistas de Caldas y Risaralda que lograron que el gobierno modifique las tarifas no solo de los peajes de Caldas sino también el Peaje de Circasia sobre autopistas café en la vía Armenia Pereira

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la reunión también estuvo Presente Luis Alberto Vargas veedor ciudadano del Quindío que no solo resaltó los anuncios sobre los peajes sino la decisión del gobierno de rechazar el proyecto IP Conexión Centro

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Contraloría pide explicaciones a la ANI por disminución de precios de peajes y Autopistas del Café

La entidad advirtió sobre posibles riesgos fiscales derivados de decisiones que puedan afectar el equilibrio financiero de la concesión.

Más información Martes 26 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el futuro del contrato de concesión de Autopistas del Café y pidió explicaciones urgentes a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por posibles riesgos fiscales relacionados con una eventual terminación anticipada del proyecto y una posible reducción en las tarifas de peaje.

La advertencia quedó plasmada en un oficio enviado por la Contraloría delegada para el Sector de Infraestructura, en el que el organismo de control solicita información detallada sobre el estado actual del corredor vial Armenia - Pereira - Manizales, uno de los más importantes para la movilidad y el comercio en el Eje Cafetero.

El documento surgió después de una respuesta previa de la ANI, en la que la entidad reconoció que ya se vienen adelantando reuniones y procesos relacionados con la reversión, terminación y liquidación del contrato de concesión.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Aunque la Agencia aclaró que todavía no se han definido pagos o compensaciones para el concesionario, la Contraloría considera que el tema podría representar riesgos para las finanzas públicas.

Actualmente, el contrato tiene prevista su etapa de operación y mantenimiento hasta el 1 de febrero de 2027. Es decir, en teoría, la concesión todavía sigue vigente y funcionando bajo las condiciones establecidas en el Contrato Nro. 0113 firmado en 1997.

La principal preocupación del ente de control es que, si el Gobierno cambia las condiciones pactadas con el concesionario, podría verse obligado a pagar compensaciones millonarias para cubrir pérdidas o desequilibrios financieros.

Por eso, la Contraloría pidió a la ANI explicar con claridad si realmente está estudiando una terminación anticipada del contrato y cuáles serían las razones técnicas, jurídicas y financieras para hacerlo. También exigió conocer cuánto dinero podría costarle esa decisión al país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Además, solicitó un informe detallado sobre el estado de la concesión, incluyendo temas relacionados con diseños, construcción, operación y mantenimiento de las vías. El organismo quiere establecer si el contrato sigue oficialmente en etapa de operación y mantenimiento o si ya se están dando pasos hacia su cierre definitivo.

Uno de los conceptos más importantes del oficio es el “riesgo fiscal”, el cual se refiere a la posibilidad de que el Estado termine enfrentando gastos inesperados o pagos elevados que afecten las finanzas públicas.

En cuanto a ello, a la Contraloría le llamó la atención las versiones sobre una posible reducción en las tarifas de peaje para vehículos de categorías 1, 2 y 3, es decir, carros particulares, buses pequeños y algunos vehículos de carga.

El organismo le pide a la ANI confirmar si esa rebaja realmente está siendo evaluada y, en caso de ser cierto, entregar los estudios técnicos que justifiquen la medida.

La preocupación radica en que los peajes son una de las principales fuentes de financiación de las concesiones viales. Cuando disminuye el recaudo, normalmente alguien debe asumir esa diferencia.

En este caso, la Contraloría quiere saber si el Estado tendría que compensar económicamente al concesionario por recibir menos ingresos y de dónde saldrían esos recursos públicos.

La Contraloría advirtió que una “intervención unilateral e injustificada” en las tarifas de peaje o una terminación anticipada del contrato podría generar un “desequilibrio financiero” en la concesión.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío establecerán equipos de seguimiento a los delitos electorales durante las elecciones presidenciales, más de 2.000 refuerzos de las autoridades garantizarán la seguridad

En el marco de las elecciones presidenciales, el coronel Carlos Mario Bustamante comandante de la policía del departamento dijo que todo apunta a la transparencia y seguridad de la jornada.

Sostuvo que los equipos especiales tienen como fin monitorear delitos electorales como la compra de votos, falsedad en documento público entre otros.

Explicó que contarán con cuatro componentes como Policía Judicial, inteligencia del Ejército, de la Policía y CTI para articular equipos con policías investigadores de civil en parejas que cubran municipios como Armenia, Calarcá, Montenegro y Quimbaya para que presten atención a cualquier anomalía que pueda generarse en materia de delitos electorales.

Recordó que el ministerio de Defensa ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información que permita identificar estas situaciones en los territorios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En ese mismo sentido se pronunció el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez afirmó que tienen preparado el dispositivo de seguridad donde contarán con 1.000 uniformados de la Policía y otros 1.000 del Ejército.

Resaltó que establecerán en la mañana el puesto de mando unificado donde monitorearán el minuto a minuto de la jornada electoral para intervenir ante cualquier eventualidad que pueda presentarse y fue enfático en que no hay alertas ni amenazas en cuanto a riesgos que se generan en otras regiones del país.

Finalmente, el secretario de Gobierno de la capital quindiana Carlos Arturo Ramírez dijo que han establecido comités de seguimiento electoral con el fin de establecer medidas y acciones concretas que permitan garantizar la logística y el buen desarrollo de la jornada electoral.

Reconoció que contarán con 700 uniformados de la Policía y más de 50 del Ejército cubriendo los diferentes puntos de la ciudad para que la jornada sea tranquila y segura para los votantes. Dijo que ya tienen dispuestas las 53 instituciones educativas que servirán como punto de votación y los escrutinios serán en el coliseo del café de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los bomberos de Armenia lograron rescatar y evitar que un hombre atentara contra su vida desde el puente La Florida de la capital del Quindío.

El hecho se registró en la noche del martes 26 de mayo cuando las autoridades y organismos de socorro fueron alertadas porque un hombre tenía intenciones de atentar contra su vida desde el puente La Florida, de inmediato al lugar accedieron los bomberos y personal de Centro Regulador de Urgencias, CRUE y por cerca de dos horas intentaron persuadir al hombre para que desistiera de la idea.

El capitán José Augusto Montoya de los bomberos indicó “desde el puesto de comando Puente de la Florida informamos que se logra el rescate de la persona de sexo masculino, el cual pues realizó intento de lanzarse desde lo alto del puente”

Y agrego “en un trabajo conjunto con Policía Nacional y una psicóloga enviada por parte del Centro Regular de Urgencias y Emergencias CRUE y Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, la persona fue rescatada sin novedad, sana y salva y quiso retirarse del sitio por sus propios medios, no quiso ser atendida por parte del personal de ambulancia ni remitida a centro asistencial”

No es la primera vez que las autoridades Policía o bomberos evitar que ciudadanos atenten contra su vida desde este sector de la ciudad. Cabe recordar que el CRUE tiene una línea gratuita de salud mental 311 730 6678

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la tarde del martes 26 de mayo, se presentó un aparatoso accidente de tránsito en la vía la línea en el Quindío.

En el siniestro vial, el conductor de un vehículo de carga pierde el control y termina volcado de forma lateral, además la cabina del automotor se prendió en llamas, el hecho se presentó en el kilómetro 11 de la vía Calarcá - Cajamarca.

Según la información preliminar y extraoficial, el conductor del tracto camión aparte del susto no tuvo heridas de gravedad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Operativo contra el homicidio y tráfico de estupefacientes en el Quindío, 39 capturados de los cuales está un líder social de Armenia y un ex funcionario de la Policía

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento indicó que este resultado es contundente puesto que logran afectar una estructura delincuencial que operaba en los municipios de Quimbaya, Montenegro, Armenia y Calarcá.

Explicó que entre los capturados está un líder social y defensor de los derechos humanos quien estaría relacionado con homicidios que fueron ordenados por alias Nené quien es un dinamizador criminal carcelario que impacta negativamente la tranquilidad en el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Destacó que en el mismo operativo policial fue capturado alias Mister quien es el principal dinamizador del tráfico de estupefacientes y homicidios en el departamento quien desde el año 2025 está recluido en establecimiento carcelario y que generó alianzas con alias Nené para controlar las rentas criminales producto del tráfico de estupefacientes en los municipios de Armenia y La Tebaida lo que incrementa los homicidios bajo la modalidad de sicariato.

Del mismo modo dijo que fue capturado un exfuncionario de la Policía quien fue llamado a calificar servicios en el grado de subintendente en noviembre pasado y que de acuerdo con el proceso investigativo era un dinamizador logístico, pero también con nexos de colaboración con hechos de homicidio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades en el Quindío intensificarán las medidas por fiestas clandestinas con menores de edad

El caso del fin de semana donde se registró un ataque sicarial en medio de una fiesta clandestina con menores en zona rural de Circasia genera alta preocupación.

Precisamente el coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento reconoció que es complejo controlar las fiestas clandestinas con menores de edad porque la mayoría son convocadas a través de las redes sociales y en muchas de ellas también es evidente el alto consumo de estupefacientes.

Afirmó que articulan esfuerzos con las alcaldías de los municipios y establecen seguimiento a las fincas rurales con el objetivo de generar impacto positivo frente a la actual problemática que se registra en el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Procuraduría Regional de Juzgamiento del Magdalena absolvió de responsabilidad disciplinaria al doctor Bernardo Gutiérrez Montoya ex Gerente del Hospital la Misericordia de Calarcá Quindío en los años 2020-2021.

El abogado del exgerente del segundo hospital del Quindío, Jaime Andrés López en redes sociales escribió “Con esta decisión queda comprobado que su actuar al frente de la Institución de salud fue siempre legal y apegado a los principios que rigen la función administrativa. Con este fallo se reivindica el nombre del Médico Gutiérrez y el de su equipo de trabajo”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Se extiende por 6 meses, medida de pico y placa para mitigar impactos de obras y mejorar la movilidad

Con la expedición y publicación en la Gaceta Municipal del decreto 135 de 2026, el alcalde de Armenia, James Padilla García, decretó la prórroga por seis —6— meses de la medida de pico y placa, la cual se aplicará en el perímetro urbano de la ciudad.

La decisión comenzó a regir con la finalidad de reducir la congestión vehicular y garantizar condiciones expeditas de movilidad, en este momento cuando avanzan las obras de infraestructura vial y sanitaria en la capital quindiana.

La medida, recalcó el documento de la Administración Municipal, se basa en el análisis técnico efectuado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, mediante el cual se advirtió que la Ciudad Milagro experimenta una presión creciente sobre su red vial debido a diversas razones como es el aumento acelerado del parque automotor, el incremento de los desplazamientos en vehículos particulares y la limitada expansión de la infraestructura vial urbana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El pico y placa se mantiene sin modificaciones, por lo que se aplica en toda la zona urbana de Armenia; conserva el mismo horario y cronograma de dígitos, y abarca a todos los vehículos particulares, motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos. Quedan exceptuados los automotores estipulados por la normatividad municipal y nacional, como son ambulancias, bomberos, Fuerza Pública, servicios esenciales, vehículos oficiales en misión, entre otros.

El pico y placa regirá en todas las vías del casco urbano de Armenia, incluidas las arterias principales y la malla secundaria. No hay cuadrantes en el centro de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Se mantiene el mismo cronograma de dígitos y placa por día, y el horario vigente será de 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. Los fines de semana NO se aplicará para particulares.

Lunes: 5 y 6

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0

Jueves: 1 y 2

Viernes: 3 y 4

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como una estrategia institucional de prevención responsable ante los anuncios oficiales de la llegada de un fenómeno de El Niño intenso en el país, el alcalde de Armenia, James Padilla García, ordenó la activación de una serie de medidas, entre las que se incluyó un llamado y campañas con la ciudadanía para implementar acciones de ahorro de agua y energía para mitigar sus efectos.

En tal sentido, la Alcaldía de Armenia, por medio de Empresas Públicas de Armenia, EPA, intensificó las acciones preventivas y de preparación frente a la posible llegada del fenómeno, cuya probabilidad en Colombia aumentó del 62 % al 82 % para el trimestre mayo-junio-julio de 2026, y que podría alcanzar un 96 % hacia finales del año, según reportes socializados por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.

El mandatario Padilla García insistió en la invitación a la ciudadanía para asumir desde ahora una cultura de prevención, uso responsable del agua y ahorro de energía. “Las ciudades no pueden esperar a que la emergencia llegue para que comencemos a actuar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las alertas nacionales muestran un escenario preocupante, debido a que entre el 1 y el 14 de mayo de 2026, las alertas por incendios forestales en Colombia pasaron de 7 a 90 registros activos, mientras que el Ideam reportó disminución sostenida de lluvias, aumento de temperaturas por encima de los promedios históricos y mayores riesgos de desabastecimiento hídrico y presión energética.

A este panorama se suma el reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial, el cual confirmó que América Latina y el Caribe enfrentaron en 2025 uno de los años más extremos en materia climática, con olas de calor más intensas, sequías prolongadas y fenómenos extremos que afectan la disponibilidad de agua y la seguridad energética.

Frente a ello, se informó desde EPA que se realizan varias mesas de trabajo en el Centro de Control Maestro con la participación de diferentes áreas técnicas, operativas y actores relacionados con la prestación del servicio de acueducto, con la finalidad de definir estrategias preventivas frente al fenómeno de El Niño y así fortalecer la capacidad de respuesta institucional y proteger las fuentes hídricas que abastecen a la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío estuvo en UCI tras sufrir un edema pulmonar generando su incapacidad

Y es que el mandatario de los quindianos, Juan Miguel Galvis se refirió a su situación de salud puesto que ya regresó a sus funciones tras unos días de incapacidad debido a una intervención quirúrgica, sin embargo, poco se conocía sobre la situación real.

El mismo gobernador explicó que inicialmente la operación era por cálculos en la vejiga y luego sufrió un edema pulmonar que complicó su condición de salud por lo que estuvo cinco días en recuperación en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero fue claro que ya se siente mucho mejor.

Agradeció el apoyo y la atención especializada que recibió del personal del hospital San Juan de Dios de la ciudad, aunque especificó que no por ser gobernador se generó tal situación ya que evidenció de primera mano la labor con todos los usuarios que son atendidos en el principal hospital del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, Rodrigo Estrada en una columna de opinión en la página de la entidad llamó la atención sobre la importancia de las autoridades ejerzan control sobre los centros de estética que incumplen la normatividad vigente y operan sin permisos y licencias.

En el documento el líder gremial indica “Hablar hoy de barberías, peluquerías, centros de estética, spas y servicios especializados es hablar también de economía creativa, auto empleo, turismo de salud y un creciente desarrollo de un sector.

Sin embargo, la reciente muerte de una mujer en Bogotá tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento sin los avales correspondientes nos obliga, a hacer un llamado a las autoridades locales al control sobre aquellos centros de estética que incumplen la normatividad vigente y operan sin permisos y licencias.

Desde la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío consideramos que este caso merece ser tomado como una alarma para el efectivo desarrollo y control sanitario, la educación ciudadana y la articulación institucional entre la Secretaría de salud, la Policía Nacional, la Secretaría y Gobierno para impulsar controles estratégicos con foco específico a espacios clandestinos que ofrecen servicios sin competencias profesionales poniendo en riesgo la salud y vida de las personas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las cifras del sector belleza formal dan cuenta de su importancia. Según nuestro Registro Público de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, actualmente el sector belleza formalizado cuenta con 1.403 unidades empresariales distribuidas así: Peluquerías: 820, Barberías: 325, Distribuidoras: 98, Otros servicios: 77, Spa de uñas: 40, Centros de estética: 3 y Academias: 8

Estas cifras reflejan únicamente el tejido empresarial formalizado. Es decir, establecimientos que cuentan con registro mercantil y aunque evidenciamos el esfuerzo de este sector por cumplir con normativas vigentes, debo aclarar que tener registro mercantil no significa automáticamente estar habilitado para realizar procedimientos médicos o estéticos invasivos, puntualiza el presidente de la cámara de comercio.

El registro mercantil acredita una actividad económica y formaliza una unidad productiva, pero los procedimientos relacionados con la salud y la estética requieren además habilitaciones específicas, protocolos sanitarios, talento humano certificado, conceptos técnicos, condiciones de bioseguridad y cumplimiento de las exigencias establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Claro está que nuestro llamado busca la identificación de escenarios informales y cuando sea necesario sanciones puntuales que protejan a la ciudadanía.

Lo anterior, siendo conscientes que esto pone en riesgo no solo la integridad de los usuarios, sino también la reputación de un sector que en el Quindío ha venido consolidándose con profesionalismo y competitividad, y es que esta situación no puede llevarnos a estigmatizar un renglón económico que cuenta con clínicas de alto nivel y con profesionales reconocidos en escenarios nacionales e internacionales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El departamento tiene un enorme potencial en turismo de salud y bienestar. Cada vez más visitantes llegan atraídos por la calidad de nuestros servicios, el talento humano, el entorno natural y la posibilidad de encontrar experiencias integrales alrededor del bienestar, la estética y el cuidado personal.

En este punto es necesario mencionar también que, frente a un fenómeno que preocupa a muchos profesionales del sector: en ocasiones pareciera que la vigilancia recae con mayor fuerza sobre quienes ya están formalizados y cuentan con habilitaciones, mientras muchos establecimientos clandestinos continúan operando sin supervisión real.

No se trata de disminuir los controles a quienes cumplen. Se trata de ampliar la capacidad institucional para llegar a quienes hoy operan por fuera de la legalidad y representan el mayor riesgo para la ciudadanía, subraya el líder gremial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el marco de la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Ancízar López López, la gobernación del Quindío rinde homenaje a quien fue el primer gobernador del departamento y una de las figuras más representativas en la construcción histórica, política e institucional de esta región cafetera.

Nacido en Montenegro en 1926, Ancízar López López hizo parte de una generación de líderes que impulsó la consolidación del Quindío como departamento en 1966, marcando un hito en la historia regional y abriendo paso a una nueva etapa de autonomía, representación y desarrollo.Como primer gobernador del Quindío, asumió la responsabilidad de orientar los primeros procesos administrativos e institucionales del territorio, sentando bases fundamentales para la organización y el fortalecimiento de la administración departamental.

A cien años de su nacimiento, el legado de Ancízar López López continúa vigente en la memoria del Quindío como símbolo de liderazgo, civismo y amor por el territorio, reafirmando la importancia de quienes contribuyeron a la construcción y desarrollo del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gracias al apoyo de la Casa delegada del Quindío, se llevó a cabo en Bogotá la rueda de negocios y presentación de las rutas comunitarias “Salento y sus Tesoros” y “Navarco y sus Tesoros”, una apuesta territorial que integra turismo, gastronomía, cultura y experiencias con identidad, resaltando la riqueza social y productiva del departamento.

El encuentro, liderado por Acodrés Capítulo Quindío, reunió cerca de 50 personas entre empresarios del sector gastronómico, productores locales, representantes del turismo y actores comerciales, quienes conocieron una propuesta enfocada en fortalecer un modelo de turismo sostenible, responsable y respetuoso con el medio ambiente.

La estrategia trabaja de la mano con familias campesinas que preservan tradiciones y saberes ancestrales alrededor de la producción de panela en trapiche, queso en talega y cultivos de mora, integrando experiencias auténticas con identidad territorial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Estudiantes de primer semestre de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío desarrollaron prototipos de defensa aérea capaces de detectar e inhibir señales enemigas con drones. En el marco de la XV Muestra Tecnológica 2026: Ingeniería que conecta, sistemas que transforman, los uniquindianos presentaron proyectos como Horus y DroneStop, tecnologías que buscan mitigar un fenómeno que solo el año pasado registró un incremento del 51% en incidentes a nivel nacional.

El interés por estas tecnologías no es casual. Según lo difundido por medios de comunicación nacionales, en 2024 se registraron en Colombia 119 ataques con drones, con 67 personas heridas entre militares, policías y civiles. En 2025, la cifra escaló a más de 180 eventos, lo que representa un incremento del 51 %. Agencias como Reuters reportaron 264 ataques con drones cargados de explosivos entre 2024 y 2025 en el país.

Uno de los prototipos presentados fue Horus, nombre inspirado en el dios egipcio que gobernaba y cuidaba el cielo. El equipo estuvo integrado por Andrés Samuel Cáceres, Sebastián Gil Ortiz, Johan Steven Valencia Rodríguez, Daniel Hoyos Domínguez y Juan Jacob Quiroga Rodríguez.

“Este proyecto consiste en evadir las amenazas aéreas de los drones actuales, ya que hay personas que los utilizan de maneras indebidas. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Nuestro prototipo es netamente estudio e investigación, nada con fines comerciales”, explicó Juan Jacob Quiroga.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, la selección representativa de Taekwondo de la Universidad del Quindío tuvo una destacada participación en los zonales universitarios clasificatorios realizados en Briceño, Antioquia. El equipo, dirigido por el entrenador, Juan Carlos Álvarez Flórez, consiguió siete podios en siete participaciones: cuatro medallas de oro, dos de plata y una de bronce.

Entre los deportistas clasificados a Juegos Nacionales Universitarios está Laura Camila Bedoya, campeona en la categoría principiantes -62 kg, Juan Esteban Rojas, oro en avanzados -68 kg; Nahomy Correa, campeona en cinturones negros -67 kg; y Juan Sebastián Valencia, quien logró el primer lugar en cinturones negros -87 kg y actualmente hace parte de la Selección Colombia.