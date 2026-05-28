¿Qué dijo el alcalde de Filandia, Quindío sobre la tarifa diferencial en el peaje de Circasia?

Armenia

El alcalde del municipio de Filandia, Quindío que estuvo en la mesa técnica en autopistas del café celebró el anunció que el peaje de Circasia se cobraría a 700 pesos a las categorías 1y2 para los residentes de los municipios cercanos.

El mandatario Duberney Pareja fue la única autoridad político-administrativa del Quindío que estuvo presente en Caldas donde se dieron a conocer estas decisiones, y resalto el trabajo de congresistas de Caldas y Risaralda que lograron que el gobierno modifique las tarifas no solo de los peajes de Caldas sino también el Peaje de Circasia sobre autopistas café en la vía Armenia Pereira

El alcalde de Filandia señaló luego de la mesa en Caldas “Nosotros presentamos un requerimiento al Ministerio de Transporte, a la ANI e inclusive vinculamos a Autopistas del Café para lograr que el municipio de Filandia, los municipios de Salento y de Circasia se vincularan y obtuvieran una tarifa diferencial de 700 pesos para categorías uno y dos. Esto es automóviles y camiones y camioncitos.

Y añadió “Hubo un hermanamiento con los amigos de Caldas con la representante de la Cámara de Risaralda, la Dra. Giraldo y logramos gracias a esta labor y al hermanamiento y al trabajo en unidad que el peaje de Circasia tuviera unas tarifas diferenciales. Es una tarea titánica porque eso desde el punto de vista financiero, tenían que tener unos recursos y los amigos de Caldas no tuvieron reparo para que Filandia y el peaje en especial de Circasia fuera incluido y quedaran cinco peajes con tarifa diferencial.

Es un éxito, se lo agradecemos a los amigos de Caldas, a esa representante a la cámara y si bien es cierto hay un sinsabor todavía por la negativa para la conexión que se tenía. También es cierto de que esta es una batalla que se ha ganado y vienen muchas más. Vamos a trabajar juntos de la mano por lograr una mejor calidad de vida para nuestros finlandeses.

En resumen, alcalde de Filandia, indicó “Vamos a pagar 700 pesos en la categoría uno y dos y las otras categorías también tiene unas rebajas sustanciales. Estamos esperando el procedimiento para escribir a todos los vehículos del municipio de Filandia, tanto públicos como privados y camiones y todos nuestros hermanos de Filandia que hoy tienen tantas necesidades y que viajan constantemente a Pereira, por temas de educación, transporte, agricultura y demás situaciones que nos unen a Pereira.

En la reunión también estuvo Presente Luis Alberto Vargas veedor ciudadano del Quindío que no solo resaltó los anuncios sobre los peajes sino la decisión del gobierno de rechazar el proyecto IP Conexión Centro.