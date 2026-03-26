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Si Ciro no demuestra su inocencia, con dolor de alma que le caiga el peso de la ley: Carlos Meisel

En conversación con 6AM W, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, se refirió a la condena contra el congresista Ciro Ramírez por el caso de corrupción de ‘Las Marionetas 2.0’.

El congresista dijo que esta “es una noticia triste” y que él no puede alegrarse de la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Aún así, aseguró que se debe respetar el proceder de la justicia.

“Si Ciro no logra demostrar su inocencia, con el dolor del alma que le todo caiga el peso de la ley”, sostuvo.

Y a propósito de los ataques que ha recibido su partido por parte del Pacto Histórico y de otros sectores políticos, reconoció que le duele que haya compañeros “que se alegren de la desgracia ajena”.

De hecho, recordó la vez en la que se solidarizó por la muerte de la entonces senadora Piedad Córdoba y por el proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República.

En cuanto a la campaña presidencial de Paloma Valencia, señaló que respeta las decisiones que se toman internamente y dijo que espera que tome sus propias medidas ante el eventual apoyo de Ramírez.

¿Ciro Ramírez debería defenderse fuera de su curul?

Sobre esta inquietud, el senador respondió afirmativamente y aseguró que esperará a ver qué pasa durante el transcurso del día, tras conocerse el fallo de la Corte Suprema.

Además, recordó que en estos procesos judiciales los congresistas pueden defenderse en libertad y retomar sus funciones.

Ciro Ramírez rechaza la condena en su contra y anuncia una apelación ante la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a 23 años de prisión al senador Ciro Ramírez por su presunta participación en el caso de ‘Las Marionetas 2.0′, una red de corrupción que habría direccionado contratos públicos a cambio de sobornos.

Tras conocerse la decisión, el congresista, en entrevista con Caracol Radio, reaccionó asegurando: “Muy triste, lamento mucho la sentencia, pero también muy tranquilo con las pruebas”.

Al explicar su reacción, Ramírez insistió en que durante el proceso judicial no se valoraron elementos fundamentales de su defensa.

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Escuche la entrevista completa aquí: