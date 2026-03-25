Corte Suprema condenó al senador Ciro Ramírez a 23 años de cárcel por caso ‘Marionetas 2.0’

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al senador del Centro Democrático Ciro Ramírez por su participación en una red de corrupción en la contratación pública, en el proceso conocido como “Marionetas 2.0”. El alto tribunal concluyó que el congresista hizo parte de un entramado que direccionaba contratos estatales a cambio de pagos ilegales.

En la parte resolutiva del fallo, la Corte fue explícita: “condenar a Ciro Alejandro Ramírez Cortés (…) como autor del concurso heterogéneo de los ilícitos de concierto para delinquir agravado (…) autor del punible de cohecho propio (…) e interviniente del punible de interés indebido en la celebración de contratos”, por las razones expuestas en la sentencia.

Como consecuencia, el tribunal “impone (…) las penas principales de doscientos setenta y nueve (279) meses y ocho (8) días de prisión”, además de la inhabilitación para ejercer funciones públicas y una millonaria multa. En términos prácticos, la condena equivale a cerca de 23 años de prisión.

La decisión también precisa algunos alcances del fallo. Por ejemplo, la Corte resolvió “absolver (…) del punible de interés indebido en la celebración de contratos” en relación con algunos contratos específicos mencionados en el expediente. Sin embargo, negó cualquier beneficio sustitutivo de la pena: “negar (…) la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria”.