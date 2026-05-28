Jueves 28 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Óscar Torres Yarzagaray, estuvo hablando en 6AM W sobre la aplicación de tarifas diferenciales para poblaciones aledañas a los peajes, aclaró en 6AM W de Caracol Radio, cuáles son las condiciones para la aplicación de tarifas diferenciales en peajes del Eje Cafetero y cómo se sustenta técnicamente esta medida.

En concreto, Torres explicó que la medida no representa una eliminación generalizada del cobro de peajes, sino un beneficio focalizado para habitantes de municipios cercanos a los corredores viales.

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“Estamos mirando que el total de beneficiados en las siete categorías son más de 9.000 personas (…) y estas 9.000 personas están garantizadas hasta el primero de febrero del 2027 en la tarifa diferencial”, afirmó.

Según el funcionario, la ANI dispone actualmente de cerca de 21.000 millones de pesos provenientes de excedentes de fiducia, recursos que anteriormente se utilizaban para obras complementarias y que ahora serán destinados a cubrir las tarifas diferenciales en los peajes de Pavas, San Bernardo, Tarapacá 1, Tarapacá 2 y Circasia.

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Torres indicó que el modelo financiero fue construido con base en proyecciones históricas de tráfico y aseguró que el cálculo permite cubrir el beneficio hasta el final de la concesión. “Esto es un ejercicio matemático, técnico, en el cual ya tenemos mucha experiencia”, sostuvo.

En diálogo con Caracol Radio también surgieron cuestionamientos sobre si los recursos realmente serán suficientes, teniendo en cuenta el alto recaudo mensual de algunos peajes del corredor. Frente a ello, el presidente de la ANI reiteró que los cálculos fueron realizados “de manera juiciosa” y descartó riesgos de desfinanciación.

El funcionario explicó además que la concesión de Autopistas del Café revertirá al Instituto Nacional de Vías en febrero de 2027, en línea con la política del sector transporte de revisar gradualmente el esquema de peajes en el país.

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“Ya esta es una concesión que termina en febrero del 2027. El posible escenario es que Invías garantice la operación y mantenimiento o que se realicen nuevas estructuraciones”, señaló.

Torres agregó que, tras finalizar la etapa de construcción y quedar únicamente costos de operación y mantenimiento, podrían generarse ajustes tarifarios con “un enfoque mucho más social”.

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La Procuraduría inició una vigilancia preventiva y solicitó información al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre la concesión de la Autopista del Café, tras conocerse la intención del Gobierno de reversar el proceso.

“Se verifique que las decisiones relacionadas con la terminación anticipada del contrato de concesión vial y desmonte de peajes se encuentren debidamente soportadas, ajustadas al marco constitucional, legal y contractual, y que contemplen medidas suficientes para garantizar la continuidad, operación y mantenimiento de la infraestructura vial. En este sentido, se adopten con prontitud las acciones eficientes y oportunas y las medidas necesarias para evitar la materialización de los siguientes riesgos identificados”.

Además, la Procuraduría pidió información sobre el estado actual del contrato y las obligaciones pendientes del concesionario. También solicitó claridad sobre si existe una decisión para modificar o terminar anticipadamente la concesión y, de ser así, las razones jurídicas, técnicas y financieras que la sustentan.

El Ministerio Público requirió detalles sobre quién asumiría la operación y mantenimiento de la vía tras la concesión, los impactos fiscales y económicos que tendría una eventual terminación anticipada, así como el modelo con el que se garantizaría el mantenimiento de las carreteras y la financiación de nuevas obras.

Igualmente, pidió conocer las medidas para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad vial durante una eventual transición, si existen litigios o reclamaciones relacionados con la concesión y cuáles han sido las mesas técnicas y reuniones adelantadas con autoridades locales y sectores involucrados.

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La Policía Nacional realizó operativos en las últimas horas contra el hurto y la extorsión que incluyo capturadas en los municipios de Armenia y Montenegro en el Quindío

En el primer caso, la Policía Nacional capturó a ocho presuntos extorsionistas asociados al Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) Frente Iván Díaz. Los operativos se realizaron en Tolima y Quindío Los detenidos formarían parte del Bloque Jorge Suárez Briceño. El operativo incluyó el apoyo del Gaula y el Gaula Militar, y se realizó tras un exhaustivo análisis informático y de video

El director nacional de la policía, General William Oswaldo Rincón Zambrano a través de su cuenta en X, reveló los resultados de esta operación liderada por el grupo Gaula.

Escribió el alto oficial “En una operación simultánea en Tolima y Quindío fueron capturados ocho presuntos integrantes de una estructura criminal señalada de extorsionar a comerciantes y agricultores con exigencias económicas entre $20 y $50 millones. Durante los operativos fueron incautadas armas de fuego, celulares y panfletos.

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En otro operativo fue desmantelada una red criminal dedicada al hurto y venta ilegal de vehículos.

En Pereira (Risaralda) y Montenegro (Quindío), la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía desarticularon el grupo de delincuencia común denominado ‘Los TXL’ con la captura de seis de sus integrantes por los delitos de estafa, concierto para delinquir, falsedad marcaria, hurto agravado y tráfico de estupefacientes.

En los resultados la Policía destaca 18 vehículos recuperados, 28 llaves y controles incautados, 12 licencias de tránsito incautadas, 6 GPS incautados, 2 inhibidores de señal incautados elementos utilizados para la adulteración marcaria de vehículos y documentos notariales.

Los capturados según la Policía hurtaban vehículos, adulteraban documentos notariales y posteriormente comercializaban los automotores de manera fraudulenta. Luego, ubicaban nuevamente los vehículos para hurtarlos y volverlos a vender.

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22 uniformados de la Policía llegaron al Quindío para reforzar las labores de vigilancia y de prevención con el fin de garantizar la seguridad

Precisamente el coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento informó que el refuerzo es para hacerle frente a los delitos que impactan en la seguridad ciudadana.

Mencionó que son 22 uniformados que reforzarán las labores de vigilancia y el incremento de la capacidad operativa en los diferentes municipios del departamento. Destacó que dentro del refuerzo están 14 patrulleras que cuentan con una capacitación muy fuerte en liderazgo y en servicio policial que tendrán papel clave en la atención a la mujer y la familia.

Sostuvo que es clave el incremento de pie de fuerza para garantizar la seguridad en el departamento en articulación con la comunidad.

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Por su parte el secretario de gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez exaltó la importancia del refuerzo para generar mayor cobertura de seguridad y contrarrestar los delitos que afectan a la comunidad. F

Fue claro que gracias a los trabajos que se han establecido de la mano con Policía y Ejército se ha logrado la reducción de uno de los delitos que más impacta que es el del homicidio. Especificó que con el incremento de uniformados continuarán fortaleciendo las actividades de control en la ciudad para mejorar la percepción de seguridad en la comunidad.

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En Armenia, las autoridades de salud incautaron 1400 litros de leche y cerraron de forma temporal el establecimiento por no cumplir con la norma sanitaria y de salubridad

La incautación de 1.440 litros de leche, la imposición de una sanción económica y el cierre de un establecimiento comercial por un periodo de 10 días fue el balance de las labores de inspección que adelantó la Alcaldía de Armenia, con el fin de proteger la salud pública de los armenios.

A través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, en articulación con la Secretaría de Salud, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, se intensificaron las labores de inspección, vigilancia y control en establecimientos comerciales de la ciudad, en las cuales se detectó por un establecimiento dedicado a la comercialización de productos lácteos, el cual presuntamente estaría incumpliendo diferentes normas de salubridad, lo que generó las medidas de incautación y de cierre temporal.

Se destacó que estos controles buscan salvaguardar la salud de los ciudadanos y garantizar que los productos comercializados cumplan con las condiciones sanitarias exigidas por la ley.

La Secretaría de Gobierno y Convivencia hizo un llamado a todos los comerciantes para mantener sus establecimientos en regla, cumplir con las normas sanitarias y contribuir a la protección de la salud pública en la capital quindiana.

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En Armenia establecerán campañas pedagógicas para el uso racional del agua frente a la advertencia por el Fenómeno de El Niño

Y es que en los últimos días se han evidenciado un cambio de clima con incremento en la temperatura direccionado a lo que han advertido desde el Ideam que es la llegada del Fenómeno de El Niño para el trimestre mayo-junio-julio.

Frente a lo anterior, el gerente de Empresas Públicas de Armenia Paulo César Rodríguez dijo que avanzan en las medidas para hacerle frente a la situación como el de establecer campañas pedagógicas para el uso racional del agua y evitar afectaciones en el suministro.

Recordó que el ahorro del agua no es un tema que solo le compete a la entidad prestadora del servicio sino a la comunidad en general por eso es clave el llamado y las campañas que se realizarán en pro del uso adecuado y eficiente.

Advirtió que de acuerdo con los reportes que se proyectan será un Fenómeno mucho más intenso a lo que se ha registrado en los últimos años por eso es clave el apoyo de la ciudadanía.

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El gobernador del Quindío sostuvo que están dadas las garantías en materia de seguridad para las elecciones presidenciales

A pocos días de las elecciones presidenciales, el gobernador del departamento Juan Miguel Galvis dijo que se han establecido las correspondientes mesas a través de la secretaría del Interior donde se articulan esfuerzos con Policía y Ejército.

Considera el resultado será positivo en materia de orden público puesto que el departamento es muy tranquilo respecto a otras regiones del país por lo que está blindado gracias al trabajo desarrollado por las autoridades en seguridad.

Fue claro que el llamado es a salir a votar y a elegir lo que cada quien considere siempre con respeto y en paz en el marco de la contienda electoral.

A propósito, hoy se llevará a cabo el último comité de seguimiento electoral en Armenia.

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A través del decreto 029 del 2026, el alcalde de Montenegro, Gustavo Pava Busch, decretó medidas transitorias de orden público en el municipio con ocasión de la jornada electoral de las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo.

La ley seca será desde las 6:00 p.m. del día sábado 30 de mayo hasta las 12:00 m. del lunes 1 de junio. Está completamente prohibida la venta, expendio, distribución, facilitación y consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio.

La medida aplica para establecimientos de comercio abiertos al público, tiendas, supermercados, bares, discotecas, restaurantes y similares. Clubes sociales y establecimientos privados abiertos al público, espacios públicos y privados donde se realicen eventos masivos.

También quedan restringidas las mudanzas y trasteos dentro del perímetro urbano y rural, en el mismo horario mencionado anteriormente. Así mismo, existe una restricción al transporte y comercialización de gas.

No obstante, los vehículos que acrediten distribución programada a centros hospitalarios, clínicas, hogares geriátricos o establecimientos que presten servicios esenciales, con previa autorización de la Secretaría de Gobierno, podrán hacer la distribución.

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En un acto de fe, memoria y respeto, la Alcaldía de Calarcá se unió para honrar la vida de los 10 integrantes de la Universidad Alexander von Humboldt que fallecieron hace un año en el accidente ocurrido en el puente Helicoidal.

Hoy sus nombres, sus sueños y su recuerdo permanecen vivos en el corazón de sus familias, compañeros y de toda una comunidad. 🕊️

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En la mañana de ayer miércoles durante acto realizado en el salón Exgobernadores del CAD, la gobernación del Quindío entregó oficialmente al municipio de Circasia sus Estudios Básicos de Gestión del Riesgo y Desastres; un insumo vital para el proceso de actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PbOT en la localidad’.

Con la recepción de estos documentos, Circasia se convierte en el séptimo municipio quindiano en recibir este importante material, que contiene una completa cartografía para la zona rural y la cabecera municipal, así como mapas, análisis geológicos y geomorfológicos, entre otros anexos.

Cabe mencionar que la consultoría fue realizada por Construsuelos de Colombia SAS, la supervisión estuvo a cargo del equipo de Ordenamiento Territorial de la secretaría de Planeación, y contó con revisiones previas de la CRQ y el equipo técnico de Planeación de Circasia.

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Veinte personeros y contralores estudiantiles de las instituciones oficiales se reunieron en la institución educativa Marcelino Champagnan, para avanzar en el fortalecimiento de la alfabetización digital que ofrece la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría TIC.

Los jóvenes, acompañados de directivas académicas, conocieron el bus TIC y la programación de los Puntos Vive Digital en áreas de niños programadores, adultico y brigadas digitales.

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Gobierno del Quindío entregó oficialmente la Plataforma PCC en Calarcá

La administración departamental liderada por Juan Miguel Galvis Bedoya, a través de la empresa PROYECTA, con la gerencia de Lina Marcela Roldán Prieto, hizo entrega a la Alcaldía de Calarcá, en cabeza del mandatario Sebastián Ramos Velasco, de la Plataforma de Interpretación del PCC, la cual fue recibida a entera satisfacción por el ente municipal.

Con la presencia de actores culturales del municipio, concejales, integrantes de los gobiernos municipal y departamental, la Personería Municipal, y comunidad en general, se llevó a cabo el acto de entrega oficial en la mañana de este miércoles, de la obra que tuvo un costo de $9.400 millones, $7.400 destinados por el departamento y $2.000 por el municipio, recordando que el proyecto se inició en las administraciones anteriores, Y fue ejecutado por las actuales.

La gerente de PROYECTA, destacó los beneficios sociales, comerciales y culturales de esta obra; mientras que el alcalde Municipal, se comprometió a poner en funcionamiento la Plataforma en el menor tiempo posible.

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Con el propósito de avanzar en soluciones que fortalezcan el abastecimiento de agua potable en Filandia, la Gobernación del Quindío, a través del Plan Departamental de Aguas, participó en una mesa de trabajo convocada por el alcalde Duberney Pareja Giraldo, en articulación con la CRQ, EPQ y la administración municipal. Durante el encuentro se revisaron los avances de proyectos estratégicos relacionados con la optimización del sistema de acueducto y saneamiento básico del municipio.

Entre los temas abordados se destacó la gestión para la aducción de Bolillos y la construcción de un tanque de compensación en la planta de tratamiento de agua potable, iniciativas contempladas dentro del Plan Estratégico de Inversiones 2024–2027 del PDA.

De manera que, se analizó el avance del colector interceptor para la conducción de aguas residuales hacia la futura planta de tratamiento en el sector de Recreo Román, además de las alternativas para fortalecer las fuentes de abastecimiento hídrico del municipio.

Las entidades participantes revisaron el componente ambiental requerido para la ejecución de la nueva línea de aducción, teniendo en cuenta que su trazado se encuentra sobre el distrito de Conservación Barbas Bremen.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío, a través de la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental (URIA), informó que durante lo corrido del año 2026 ha atendido un total de 275 denuncias ambientales en diferentes municipios del departamento

De acuerdo con el reporte entregado por Olga Patricia Castillo, coordinadora del área de la URIA de la CRQ, el 64 % de las denuncias recibidas están relacionadas con afectaciones forestales, mientras que un 8 % corresponde a casos asociados a vertimientos, inadecuada disposición de residuos de demolición, construcción y movimientos de tierra.

“Durante el año 2026, la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental ha atendido un total de 275 denuncias en todo el departamento, de las cuales el 64 % son relacionadas con temas forestales”, destacó la funcionaria.

Como resultado de las acciones de seguimiento y control ambiental adelantadas por la autoridad ambiental, 51 casos fueron trasladados a la Oficina de Procesos Sancionatorios para las respectivas investigaciones administrativas.

Además, la CRQ reportó la captura de 10 personas vinculadas a diferentes afectaciones ambientales, así como la incautación preventiva de 25.5 metros cúbicos de madera, 3.050 piezas de guadua y 121 bultos de carbón.

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Con el propósito de facilitar el proceso de reposición de medidores a los usuarios de la ciudad, Empresas Públicas de Armenia EPA recuerda las opciones de financiación disponibles para quienes deben realizar el cambio de estos equipos.

el director Comercial de Empresas Públicas de Armenia Francined Hernández, explicó que la entidad brinda a los usuarios la posibilidad de financiar el cambio de medidores a través de la factura del servicio, con plazos desde 1 hasta 36 meses, de acuerdo con el estrato socioeconómico y con una tasa de interés del 1,6 %.

El valor aproximado del proceso realizado directamente por EPA es de $495.000, costo que incluye el medidor, la válvula antifraude y la instalación del equipo. Este valor puede ser financiado y diferido en la factura del servicio junto al consumo mensual.

El directivo también señaló que los usuarios tienen la posibilidad de adquirir el medidor con proveedores externos, siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, entre ellas la referencia R315 en adelante. En estos casos, la factura de compra, el certificado de calibración y la garantía del equipo debe ser presentado ante la Dirección Comercial para su validación.

Asimismo, destacó que los medidores suministrados por la empresa, a través del proveedor Macro Servicios, cuentan con una garantía de tres años, mientras que los adquiridos de manera particular generalmente manejan garantías de un año. La instalación de los equipos es realizada únicamente por operarios de EPA, permitiendo una atención ágil para los usuarios.

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La Universidad La Gran Colombia continúa consolidando su liderazgo en la formación jurídica del país al posicionarse como una de las instituciones que más abogados gradúa en Colombia, según cifras publicadas por el reconocido portal Asuntos Legales.

Este importante reconocimiento refleja más de 75 años de trayectoria académica, experiencia y compromiso con la formación de profesionales del Derecho con altos estándares éticos, humanos y académicos.

En el departamento del Quindío, el programa de Derecho de la Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, se destaca por contar con Acreditación de Alta Calidad, un reconocimiento que respalda la solidez de sus procesos académicos y la pertinencia de su propuesta formativa.

Actualmente, ya son más de 6 mil los graduados de este programa académico, consolidándose como un referente regional en la formación jurídica.

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En el Quindío se inicia hoy la ruta del Cappuccino, 71 tiendas de cafés participarán y ofrecerán esta bebida a base de café más un acompañante por 15.000 pesos, esperan vender más de 5000 combos.

Desde el jueves 28 de mayo hasta el domingo 7 de junio, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío inicia la Ruta del Cappuccino, una estrategia que promueve el consumo local de Cafés especiales y resalta las tiendas de café como epicentros turísticos.

Durante 10 días, los ciudadanos podrán disfrutar de una selección de los mejores cappuccinos en combo por un valor especial de $15.000.

Este año participarán 71 tiendas de Armenia, Circasia, Calarcá, Salento Filandia, Quimbaya, La Tebaida, Córdoba, Pijao, Génova. Las tiendas participantes puede encontrarlas en tomateelquindío.com

Habrá un premio de $1´000.000 para el consumidor que más tiendas de café visite incluyendo tiendas de la cordillera. En su última versión la Ruta del Cappuccino alcanzó los 5.255 combos vendidos

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El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis Bedoya realizará hoy la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2025. El evento iniciará a las 8:30 a. m. en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia.

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El Ejército Nacional de Colombia sigue en convocatoria para jóvenes colombianos que deseen iniciar su carrera militar como suboficiales, a través de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá. Esta convocatoria está habilitada desde el mes de marzo y se extenderá hasta el próximo 5 de agosto, brindando oportunidades de formación profesional, estabilidad laboral y crecimiento personal para quienes tengan vocación de servicio al país.

Los aspirantes deberán cumplir requisitos como tener entre 17 y 23 años, ser bachiller académico, presentar las pruebas Saber 11, no contar con antecedentes judiciales y saber nadar. Además, deberán superar diferentes etapas del proceso de selección, entre ellas pruebas psicométricas, evaluaciones médicas y psicológicas, pruebas físicas, entrevistas personales y visitas domiciliarias.

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En deportes, La triatleta quindiana Lina María Raga fue la vencedora en la prueba de los 5 kilómetros del Open Swimmers Seguros del Estado 2026, una de las competencias de natación aguas abiertas más destacadas del calendario nacional que tuvo como sede las playas de Bello Horizonte en la ciudad de Santa Marta. Fue la sexta edición de esta carrera y la primera en mayo, recordando que en las versiones anteriores se desarrolló en octubre.

“Fue una competencia muy difícil, el mar se movió bastante y la corriente de regreso se sintió mucho, pero la organización estuvo muy atenta y nos guio durante todo el recorrido; me voy feliz por esta competencia y el ambiente que la rodea. Fue la primera ocasión en la que nadé 5 kilómetros a mar abierto; realmente, mi admiración a los deportistas que cumplieron con los 7.5 y 10 kilómetros”, expresó Lina al final de la competencia.

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De otro lado, con un recorrido de aproximadamente 17 kilómetros por diferentes sectores del suroccidente de la ciudad, Armenia se prepara para vivir este jueves 28 de mayo desde las 7:00 p. m. un nuevo ciclo paseo organizado por el Imdera.

La actividad cerrará oficialmente la programación de las Vías Activas y Saludables (VAS) de mayo, consolidándose como el cuarto evento de este tipo en el año, el cual sigue sumando adeptos de todas las edades motivados por rodar de noche con seguridad vial garantizada.

​El ciclo paseo partirá desde la Plaza de Bolívar. Luego, los ciclistas tomarán la carrera 19 para avanzar hacia el barrio La Castilla, continuando por los sectores de Bosques de Pinares, Los Naranjos, Santa Rita, Puerto Espejo, Las Acacias, La Milagrosa y El Placer; posteriormente, el grupo subirá por el puente de La Cejita para retornar finalmente al punto de partida.

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Finalmente, el Imdera informó a la ciudadanía que el próximo domingo 31 de mayo no se activará la ciclovía dominical en ninguno de sus tramos habituales debido al desarrollo de la jornada electoral. Por tal motivo, el instituto invitó a todos los usuarios y amantes de la bicicleta a programarse y disfrutar masivamente de la rodada nocturna de este jueves.