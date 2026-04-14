Martes 14 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

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Hay alerta sanitaria en el Quindío, porque ese departamento sigue sin morgue y ahora desde medicina legal de Pereira han anunciado no que recibirán más cuerpos sin vida porque no tienen capacidad

El contralor del Quindío Perches Giraldo dio a conocer la situación durante la rendición de cuentas de la entidad ante la asamblea del departamento donde manifestó “el tema de la morgue es un tema muy complicado que tenemos en el departamento del Quindío. Hace mucho rato no se vienen atendiendo, la morgue que se tiene en Calarcá es algo de paso, no resuelve la situación, hay una comunicación de la morgue de medicina legal de Pereira que no va a recibir más cadáveres allá y eso va a generar un problema mayúsculo.

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El contralor agregó “Para la próxima Comisión Regional de Moralización de este mes vamos estamos citando no solamente a medicina legal, sino a fiscalía y a los demás municipios porque en eso hay que aportar todos y hay municipios que pues que no han querido aportar o que han dicho que no tienen recursos, pero lo que se está pidiendo es de forma gradual y proporcional a los presupuestos.

Cabe recordar que la actual sede de la morgue en Calarcá, esta sin funcionamiento por contrato de mantenimiento que adelanta la empresa proyecta Quindío pero que ha tenido problemas en la ejecución y solicitar ampliar el plazo para poder terminar la remodelación

Frente a la construcción de la morgue departamental no se ha avanzado entre la gobernación del Quindío, la alcaldía de Armenia y los municipios frente al lote, los recursos y la construcción que es una necesidad de la región.

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Senado aprobó adhesión de Filandia, Quindío, al Área Metropolitana Centro Occidente

De la proposición, en sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial, fueron excluidos los municipios de Alcalá y Ulloa en el Valle, por manifestación de sus alcaldes.

Con mayoría de 6 votos a favor, la Comisión de Ordenamiento Territorial de Senado, aprobó la proposición del informe de ponencia del senador Guido Echeverri donde manifiesta excluir el ingreso de los municipios de Alcalá y Ulloa, en el departamento del Valle, al Área Metropolitana Centro Occidente.

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En la sesión se informó que el martes 7 de abril los alcaldes de Alcalá, Javier Torres, y Ulloa, Andrés Ruiz Castaño, encargado, comunicaron mediante carta se les excluyera del proceso de integrar el esquema metropolitano.

Los mandatarios sustentaron la decisión en razones como “incompatibilidad en el modelo de ordenamiento territorial, el impacto fiscal desproporcionado y la ausencia de una voluntad institucional válida subsistente”.

En el mismo informe de ponencia, concepto del senador Echeverri, pidió aceptar la adhesión de Filandia, municipio del Quindío, a la señalada área urbana, petición que fue aceptada mayoritariamente.

“Obviamente este informe positivo de integración queda un poco imperfecto por la anunciada decisión de los alcaldes del Valle”, afirmó el senador Guido Echeverri.

Por lo anterior, se analizará luego de manera diferenciada las particularidades territoriales e institucionales que rodean la solicitud de desvinculación del área por partes de los dos municipios mencionados.

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Desde la alianza por el Quindío resaltan la importancia del trabajo en conjunto para viabilizar proyectos, la modernización del aeropuerto el Edén y dobles calzadas entre las obras de prioridad

Y es que en el auditorio de la cámara de comercio de Armenia se llevó a cabo una nueva reunión de la iniciativa denominada Alianza Por el Quindío en la que participaron gremios, academia, alcaldía municipal, gobernación y congresistas.

Inicialmente el presidente de la sociedad de ingenieros del departamento, Uriel Orjuela sostuvo que la intención principal está relacionada con socializar los diferentes proyectos entendiendo que es clave trabajar unidos con los congresistas electos para que en el menor tiempo sean una realidad.

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Considera el espacio es clave porque buscaban realizar un recuento de los proyectos y en el estado que se encuentran de cara a lo que será la gestión con el nuevo gobierno nacional.

Reconoció que los proyectos que tienen estudios y diseños, que están en fase 3 que son los que tienen mayor probabilidad de recursos como el de la modernización del aeropuerto internacional el Edén de la ciudad que vale 1.8 billones de pesos, las dobles calzadas puntualmente todo el corredor Calarcá- Cartago que, aunque tiene contratos en ejecución se genera una necesidad de recursos para la terminación de obra del sector de La María a Calarcá en el que se requieren 120 mil millones de pesos.

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Al respecto el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada afirmó que la estrategia lleva casi 10 años y es clave insistir en presentar proyectos unificados al plan nacional de desarrollo.

Asimismo, mencionó que uno de los objetivos de la nueva reunión estaba relacionado con mostrarle a los parlamentarios los proyectos que se han planteado, lo que se ha logrado y lo que no.

Resaltó que uno de los temas que se han logrado es la doble calzada de Armenia- Club Campestre, doble calzada Armenia- Calarcá- Montenegro estuvo en plan de desarrollo entendiendo que está en ejecución actualmente, el plan maestro del aeropuerto el Edén de la ciudad lo que demuestra la importancia de este tipo de iniciativas.

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Finalmente, el alcalde de la capital quindiana James Padilla resaltó la importancia de la reunión con los diferentes gremios y sobre todo con los nuevos congresistas con el objetivo de avanzar en el trabajo articulado.

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis Bedoya participó en el encuentro nacional convocado por la Federación Nacional de Departamentos denominado: “Las regiones proponen: Congreso de la República 2026–2030”, un espacio estratégico en el que el Eje Cafetero presentó iniciativas orientadas al fortalecimiento territorial, la descentralización y el desarrollo regional.

Durante la jornada se socializaron los principales ejes estratégicos que buscan consolidar una agenda legislativa construida desde los territorios, enfocada en tres pilares fundamentales: la descentralización y autonomía territorial, el fortalecimiento de las finanzas regionales y la cohesión para el desarrollo territorial.

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No para la polémica en el departamento sobre la escultura de John Lennon que entregó el exnarcotraficante Carlos Lehder a la gobernación departamental ya que precisamente se iba a realizar un debate en la asamblea alrededor de este tema.

La diputada Jessica Obando fue quien citó al debate, sin embargo, se mostró inconforme por la falta de presencia de los secretarios de Cultura e Interior por lo que tuvo que ser suspendida la sesión.

Destacó que hubo ausencia de los funcionarios a pesar de que cuando se realizó la proposición ambos estaban en el recinto. Del mismo modo dijo que entiende las prioridades de la gobernación departamental cuando convocan a rueda de prensa con un exnarcotraficante exaltan su figura y no la del artista.

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De otro lado, el secretario de cultura del departamento Felipe Robledo sostuvo que contrario a lo que indica la diputada si hicieron presencia en el lugar con el fin de participar del debate programado para las 8 de la mañana.

Reconoció que tuvo un percance personal lo que le impidió cumplir el horario de la citación, sin embargo, sostuvo que realizaron la solicitud de poder llegar después donde definitivamente fue suspendido. Fue claro que asistieron después de las 8 de la mañana hizo presencia en el lugar y aclaró que solicitaron un receso, pero la diputada consideró que no era prudente por lo que decidieron la suspensión del debate.

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El tribunal administrativo del Quindío confirmó el fallo del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia donde Declaró administrativamente responsables a la gobernación del Quindío por el daño patrimonial del coliseo La Patria en Armenia, representado en el perjuicio, detrimento o deterioro de los bienes o recursos públicos

En el fallo confirmado por el tribunal Ordena a la gobernación del Quindío realizar las apropiaciones presupuestales para los estudios y diseños correspondientes que permitan valorar los daños y la recuperación de la infraestructura a un estado operativo y funcional conforme a la normatividad civil aplicable y la realización y ejecución de las obras de adecuación, mejora y habilitación de la infraestructura del coliseo mencionado y devolver esta infraestructura a su estado inicial.

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Las autoridades intensifican vigilancia en zona rural del Quindío para contrarrestar hechos delictivos

El departamento es epicentro de los visitantes que aprovechan las bondades que ofrece para disfrutar de los alojamientos rurales, sin embargo, también se genera la alarma por los delincuentes que aprovechan estos espacios con otros fines.

Precisamente el coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento evidenció que, aunque establecen la vigilancia correspondiente a estas zonas es más complejo cuando se generan las reservas por plataformas. Señaló que debe establecerse la formalidad de estos establecimientos por eso trabajan de la mano con el gremio hotelero del departamento para lograr mayor cobertura en materia de seguridad.

Explicó que ocurrió un caso significativo mediante la renta de una vivienda en zona rural de La Tebaida donde lograron identificar mediante registro armas de fuego, pasamontañas y amarraderas plásticas que permitían inducir que había una intención de afectar una finca. Destacó que seis personas fueron capturadas en el lugar, pero desafortunadamente no se encontraron méritos suficientes por lo que fueron dejados en libertad.

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En Armenia advierten que la principal causa de los homicidios está relacionada con las riñas

No paran los homicidios en la ciudad, durante el fin de semana se registraron dos casos lo que aumenta la preocupación frente a la criminalidad y es que ya son 39 asesinatos este año en Armenia.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez afirmó que en los últimos 15 días no se han presentado sicariatos puesto que la situación está relacionada con riñas. Recordó que el caso en el barrio Portal del Edén donde una mujer fue asesinada con arma de fuego fue un tema de violencia intrafamiliar y otros casos tienen que ver con las peleas con armas blancas que terminan en la muerte de uno de los enfrentados.

Sostuvo que los últimos hechos han sido por la falta de tolerancia y de convivencia que desafortunadamente generan las muertes violentas entendiendo que han disminuido los sicariatos porque han priorizado zonas estratégicas de la ciudad.

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La Policía Quindío a través de la Seccional de Investigación Criminal y el apoyo de las cámaras de seguridad del frente empresarial de la Cámara de Comercio, recuperaron un elemento hurtado de un establecimiento comercial en la capital del Quindío.

Esta actividad se realizó, posterior al hurto de un elemento en un establecimiento comercial ubicado sobre la carrera 15 con calle 17 en el centro de la ciudad, donde delincuentes violaron la cerradura de la puerta, ingresaron y sustrajeron un auto refractómetro avaluado en $14’000.000 millones.

Inmediatamente, desplegaron actividades investigativas donde por medio de seguimiento a través de cámaras, lograron evidenciar los movimientos de los presuntos delincuentes, logrando recuperar este elemento en la capital del Tolima en coordinación con la Policía Metropolitana de Ibagué.

Por otra parte, se están analizando videos obtenidos en la ciudad de Armenia e Ibagué para identificar a estos hombres y poder dar con su captura, es decir no hubo capturas

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Como resultado del compromiso de la Alcaldía de Armenia con la seguridad y legalidad en la ciudad impusieron 34 comparendos a vehículos y se ordenó la suspensión temporal de un establecimiento comercial, todo ello dentro de un operativo integral de control en el cuadrante del sector de la universidad del Quindío.

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En el Quindío hay 4000 deudores de impuestos ante la Dian, desde la entidad invitan a los morosos aprovechar los descuentos por pago de las deudas que están vigentes hasta el 30 de abril.

el director seccional de la DIAN Armenia, Jorge Luis Almanza Lyons habló sobre los alivios tributarios del Decreto 240 del 2026 que reporta reducción de sanciones e intereses con el propósito de evitar procesos sancionatorios y de cobro

Jorge Luis Almanza Lyons, director seccional de la DIAN en Armenia explicó “queremos invitar a todos los contribuyentes que estén inmersos en estas situaciones y que puedan poner al día sus obligaciones fiscales, que con el pago del 15% del valor de las sanciones y calculando una tasa de interés del 4.5% efectivo anual pagando el 100% del impuesto

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La gestión adelantada durante 2025 por el área de Fiscalización y Liquidación de la Secretaría de Hacienda de Armenia permitió poner bajo control y en proceso de recuperación recursos para la ciudad por más de $90 mil millones, en una labor que hoy se traduce en un fortalecimiento real de las finanzas del municipio y en mayores posibilidades de inversión para Armenia.

Uno de los resultados más importantes del año se dio en el frente del Impuesto Predial Unificado, donde se expidieron 28.925 resoluciones de liquidación correspondientes a los periodos 2020 a 2024, por un valor superior a $51.973 millones. Esta actuación permite avanzar en la recuperación de cartera, interrumpir la pérdida de competencia sobre obligaciones pendientes y consolidar una base más sólida para el recaudo futuro del municipio.

A este resultado se suma la gestión adelantada frente a los contribuyentes omisos del Impuesto de Industria y Comercio, ICA, donde se impulsaron 3.120 procesos de determinación oficial por un valor aproximado de $23.271 millones.

Como efecto de estas acciones, el municipio de Armenia logró recaudar cerca de $1.953 millones y trasladó al área de Ejecuciones Fiscales 2.311 procesos por más de $13.734 millones, fortaleciendo la recuperación efectiva de recursos que antes permanecían en mora o sin gestión.

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Gobierno del Quindío otorga descuento del 80 % en impuesto para vehículos eléctricos

Con el propósito de consolidar al Quindío como un departamento líder en movilidad sostenible, la administración departamental, a través de la Secretaría de Hacienda, ratificó los incentivos tributarios para los propietarios de vehículos eléctricos.

Esta iniciativa busca no solo aliviar el bolsillo de los contribuyentes, sino también fomentar la transición hacia tecnologías limpias que reduzcan el impacto ambiental en el Corazón de Colombia, alineándose con las tendencias nacionales de descarbonización.

El beneficio principal se ampara en la Ordenanza No. 010 del 23 de julio de 2025, la cual establece un descuento del 80 % en el impuesto vehicular para las vigencias 2026 y 2027. Este incentivo es aplicable tanto para los ciudadanos que realicen la matrícula inicial de su vehículo eléctrico en el departamento, como para aquellos que decidan realizar el traslado de cuenta hacia el Quindío, fortaleciendo así el recaudo local y el censo de vehículos de cero emisiones.

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La Secretaría de Familia del Quindío avanza en el desarrollo de jornadas descentralizadas de atención dirigidas a población migrante, colombianos retornados y refugiados, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios, trámites y acompañamiento integral en los diferentes municipios del departamento.

Estas jornadas, que ya iniciaron en Circasia, se llevan a cabo en articulación con entidades como la Defensoría del Pueblo, Migración Colombia y la asociación ASOVENQUIN.

La programación continuará durante el mes de abril en municipios como Génova, Filandia y Armenia, consolidando una estrategia que busca garantizar derechos, promover la inclusión y fortalecer la atención a esta población.

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Uno de los anuncios de la Vitrina de Anato 2026 será una realidad esta semana cuando Armenia sea el escenario de un encuentro para su proyección económica, con la realización del Business Lab 2026, una apuesta de ciudad que busca convertir al territorio en plataforma de negocios, innovación y crecimiento sostenible.

Esta será la primera estación nacional del Circuito de Crecimiento y Sostenibilidad para los Empresarios, organizado por masterMINDS®, y que se llevará a cabo entre el 16 y 17 de abril, en diversas sedes como el parque de la Vida, Primavera Life Mall y el auditorio de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Ccaq.

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Estudiante de la Universidad La Gran Colombia seccional Armenia, entre los 10 seleccionados a nivel nacional en beca de construcción sostenible

En el marco de la convocatoria de becas de la Academia del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) 2026, el estudiante de Arquitectura Mateo Salcedo Ramírez fue seleccionado entre 101 postulaciones provenientes de 16 universidades del país.

Este importante reconocimiento le permitió obtener una beca para cursar el programa LEED V5 Green Associate, una certificación clave en el ámbito de la construcción sostenible, orientada a fortalecer competencias en prácticas responsables con el entorno y a impulsar la transformación consciente del sector.

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Miguel Ángel Valdés Arias, estudiante del programa de Biología de la universidad del Quindío, fue ganador de la primera beca de la Asociación Colombiana de Micología (ASCOLMIC). Su investigación, que lleva a cabo en la Universidad del Quindío y que se titula ‘Descomponiendo la montaña: diversidad de macrohongos poroides saprófitos en un gradiente altitudinal andino de Calarcá - Quindío, Colombia’, fue elegida para recibir un apoyo monetario por parte de la Asociación.

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En un esfuerzo conjunto por reconocer y fortalecer el papel de los actores de la economía popular, Comfenalco Quindío, en articulación con la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, llevó a cabo el Encuentro de Recicladores del Quindío 2026, que reunió a 250 participantes.

El evento, realizado en el Parque Soledén, permitió el intercambio de experiencias, la exaltación de trayectorias y la consolidación de alianzas con entidades como la CRQ, Urbaser, Área Limpia, Smurfit Westrock, el SENA, Berhlan, el Parque del Café y Cafequipe, orientadas a generar oportunidades para el fortalecimiento de esta actividad, clave para el desarrollo social y ambiental.

Durante la jornada, también se resaltó el papel de los recicladores como actores clave en el cuidado del entorno, así como el impacto de su trabajo en el sustento de sus familias.

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En deportes, Durante el fin de semana, Armenia fue el escenario de la I Válida de la Copa Nacional BMX Freestyle 2026, certamen organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, y que reunió a los mejores exponentes del país en las categorías Novatos, Expertos y Élite, en ramas masculina y femenina,

La quindiana Daniela Morán Atehortúa tuvo una destacada participación al ganar el primer lugar en Élite UCI Damas, en una competencia que se desarrolló en la pista de BMX Freestyle en la Villa Deportiva, la cual se ha consolidado como un escenario de alto nivel para este tipo de eventos.

Para Pablo Arias Carvajal, integrante de la comisión de BMX del Quindío, el balance del evento fue positivo. Explicó que la válida contó con cerca de 80 pilotos y resaltó el rendimiento de Daniela Morán, quien lidera el campeonato nacional y aparece como una de las cartas fuertes del departamento para los Juegos Deportivos Nacionales de 2027.

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De otro lado, los atletas quindianos Yennifer Katherine Guerrero ganó la medalla de oro en los 400 metros planos y Jerónimo López sumó dos medallas de plata en pruebas de campo en el Campeonato Nacional Interligas e Interclubes de Para Atletismo Cali 2026, disputado entre el 9 y el 12 de abril en Cali.

Yennifer Katherine Guerrero se impuso en los 400 metros T12–T13 (atletas con baja visión) acompañada por su guía Jhon Alexander Velásquez

En la rama masculina, Jerónimo López, clasificación funcional F40 (atletas talla baja), obtuvo plata en lanzamiento de bala En jabalina, López fue segundo