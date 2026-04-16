Exigen a gobernador de Boyacá ejecutar fallo sobre alcaldía de Tunja en 48 horas

Un nuevo capítulo en la crisis institucional de Tunja se abrió tras el requerimiento formal presentado por el abogado Marco Antonio Palma Luna, quien solicitó al gobernador Carlos Amaya dar cumplimiento inmediato al fallo que anuló la elección del alcalde. Según el jurista, no existen recursos pendientes y la decisión judicial ya debe ejecutarse sin dilaciones.

Palma Luna explicó que, ante la falta de actuación por parte de la autoridad judicial encargada de remitir el expediente, la normativa vigente le permite iniciar directamente la notificación al mandatario departamental. «...La misma norma del CEPACA y del Código General del Proceso me da la viabilidad para iniciar la notificación correspondiente al gobernador para que, dentro de las 48 horas, proceda a dar cumplimiento al fallo...», afirmó en entrevista.

El abogado precisó que la decisión judicial implica declarar la falta absoluta del cargo, designar un alcalde encargado y avanzar en la convocatoria de elecciones atípicas. «...Se le está solicitando que dentro de las 48 horas proceda a dar cumplimiento al fallo, que consiste en nombrar un alcalde encargado mientras llega la terna del partido y se convoca a elecciones...», explicó.

Asimismo, advirtió que, en caso de incumplimiento, se activarían acciones legales inmediatas contra el gobernador. «...La acción a seguir sería un desacato que da lugar a un fraude a resolución judicial...», señaló Palma Luna, quien insistió en que la situación exige una respuesta institucional urgente en medio de un proceso que podría redefinir el rumbo político de la capital boyacense.