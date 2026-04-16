Así se cumplirán los acuerdos con manifestantes en Boyacá, por alza en avalúos catastrales

Boyacá

Luego de una reunión con las comunidades de varios municipios de Boyacá en Moniquirá, el Viceministerio para el Diálogo Social del Ministerio del Interior, el gobernador, Carlos Amaya y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se anunció cómo se implementarán los acuerdos alcanzados.

Se revisarán casos específicos, ajuste de porcentajes de incremento por parte de la Dirección Territorial Boyacá bajo criterios técnicos y el desarrollo de mesas regionales para fortalecer la gestión catastral. Se trabajará de manera conjunta con los municipios para la revisión de las zonas geoeconómicas, donde los alcaldes participarán en el análisis.

Se realizarán mesas de socialización y discusión en territorio entre finales de abril y la primera semana de mayo, garantizando espacios presenciales con las comunidades.

Por su parte el gobernador, Carlos Amaya quien también asistió a la reunión en Moniquirá celebró que gracias al diálogo se haya escuchado a la comunidad y levantado los bloqueos.

“Desde Moniquirá agradecemos de manera especial al Gobierno nacional y al viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondó, por su arduo trabajo y disposición. Reiteramos que el diálogo siempre debe ser el camino para construir acuerdos que permitan resolver las problemáticas sociales del país. Hoy, estamos en esta mesa para avanzar hacia un catastro justo: uno que priorice a los campesinos y que garantice que quienes tienen mayores extensiones de tierra y capacidad económica contribuyan de manera equitativa”.

Según la Resolución 2057 de 2025 por medio del cual se da aplicación al artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, la Resolución IGAC 1912 de 2024 y se establecen los porcentajes de incremento de los avalúos catastrales en las zonas rurales de algunos municipios del país para la vigencia 2026 en municipios como Rondón se fijan incrementos del 20.000%, en Pachavita del 23.000%, en Sáchica del 25.000%, del 30.000% en Sutamarchán, pero los más elevados hasta el 34.000% se encuentran en predios de Macanal.