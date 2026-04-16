Expresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja pide que lo reintegren a la entidad

Tunja

El expresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja, John Jairo Martínez Álvarez, aseguró que la Junta Directiva de la entidad cameral no cumplió con el fallo del Juzgado Cuarto Civil de Oralidad de Tunja, quien ordenó su reintegro al cargo.

Ante esta situación, Martínez Álvarez, interpuso un recurso de desacato, ya que asegura que desde la entidad no lo han llamado para reintegrado y que las 48 horas que ordenaba el juzgado ya se cumplieron.

“Lo que quiero es que simplemente me garanticen ese mínimo vital al que fui, como ustedes saben, presidente ejecutivo y yo di lo mejor de mí estando al frente de esta entidad. Este miércoles a las 8:26 de la mañana y esperé todo el día y a hoy no ha habido una notificación para reintegrarme. Es un tema que ya fue fallado por una instancia acorde con la Constitución, o sea, que ellos lo que se prevé es que están tratando de dilatar mi vinculación a la Cámara de Comercio y entonces en ese orden de ideas, por eso es que se presentó el escrito”, aseguró John Jairo Martínez.

El exdirectivo de la Cámara de Comercio de la capital boyacense indicó además que no se imaginó que aquellos que lo habían elegido como presidente ejecutivo, serían los mismos que lo iban a sacar de la entidad.

“No pensé nunca que las mismas personas que me eligieron, fueron las mismas personas que me sacaron. Son circunstancias que realmente no vi venir, y aparte de todo por cumplir, como ustedes de pronto saben, no me dejaron presentar el informe de gestión del 2025 en donde los resultados hablan por sí solos”, agregó.

Según John Jairo, el proceso pensional no lo había adelantado antes de su salida de la entidad, debido a que está aspirando a completar la cotización de 1.800 semanas.

“Esa es una situación que creo que todo el mundo lo hace, yo tengo 1.700 semanas y estaba aspirando a las 1.800 para lograr pensionarme con el 80%, yo creo que todo el mundo buscamos tener una pensión por encima obviamente de la situación económica de un país”, aseguró.

Por otro lado, el expresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio se refirió a la queja anónima que llegó a la Superintendencia de Sociedades contra la entidad cameral el pasado mes de febrero con 22 puntos.

“Este escrito salió hace aproximadamente cuatro o cinco meses, de eso nosotros en su momento se dio respuesta y eso lo conoció la Junta, lo que me atañe a mí de la situación, eso se respondió y como yo dije, estoy abierto a cualquier investigación, pero es una denuncia anónima que la verdad, en este momento yo veo que fue simplemente por dañar mi hoja de vida y simplemente por poder sustentar mi salida. Pero yo he actuado bien, uno sabe cómo es la vida de la gente y confío y sigo confiando en la humanidad, en la gente y en su trabajo”, expresó Martínez.

Por último, John Jairo Martínez señaló que antes de su salida solicitud la restitución del Pozo de Donato.

“Eso lo hice antes de salir de la entidad y se solicitó la restitución del Pozo de Donato y ese es un problema muy lamentable donde la Cámara se ve involucrada desde hace 28 años que no tiene razón de ser. La Cámara de Comercio tiene sus buenos oficios, pero en este momento ya esos oficios se han convertido es en un problema y la Cámara no es una inmobiliaria para tener que estar arrendando un predio que no le corresponde y yo le solicité la devolución del predio a la persona que lo tiene arrendado y eso está en proceso”, añadió.