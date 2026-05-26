3.000 asistentes en la Noche de Museos en Sogamoso

Con cerca de 3.000 asistentes, Sogamoso celebró con éxito la Noche de Museos 2026, una experiencia cultural que, en el marco del Día Internacional de los Museos, convirtió los espacios museísticos de la ciudad en escenarios de historia, conocimiento y encuentro ciudadano.

La actividad, apoyada por la Alcaldía de Sogamoso a través de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, consolidó un espacio de encuentro ciudadano en el que familias, niños, jóvenes y adultos mayores disfrutaron de una experiencia nocturna dedicada al reconocimiento de la identidad cultural y el valor de los museos como escenarios de aprendizaje y construcción colectiva.

La programación articuló al Museo Arqueológico Eliécer Silva Celis, el Museo Siderúrgico de Colombia y el Museo Universitario de Geología de la UPTC, instituciones que abrieron sus puertas para ofrecer recorridos especiales, conferencias, talleres y diversas actividades culturales con entrada libre para toda la comunidad.

La jornada contó además con presentaciones artísticas que enriquecieron la experiencia de los asistentes, entre ellas la participación de la artista sogamoseña Laura Chaparro, la Tuna y los grupos de danza Cumbelele y Corpozue, cuyas muestras musicales y folclóricas acompañaron una noche marcada por la amplia participación ciudadana.

El éxito de esta edición evidenció la creciente apropiación de los espacios culturales por parte de la comunidad y la respuesta positiva del público frente a iniciativas que fortalecen la memoria histórica, el sentido de pertenencia y el acceso a la cultura.

Durante el evento, el secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio, Jorge Eliécer Cárdenas Fonseca, destacó la importancia de proteger, preservar y honrar el patrimonio cultural como una tarea colectiva que fortalece la memoria y la identidad de los pueblos. Asimismo, en nombre de la Alcaldía de Sogamoso, expresó un especial reconocimiento a la directora del Museo Arqueológico Eliécer Silva Celis por su liderazgo y compromiso en la organización de esta conmemoración, una celebración que año tras año fortalece el vínculo de la ciudadanía con sus espacios culturales.

El Día Internacional de los Museos, promovido por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) desde 1977, resalta el papel de los museos como escenarios fundamentales para el intercambio cultural, el entendimiento mutuo y la preservación del patrimonio de los pueblos. En Sogamoso, esta conmemoración tuvo una respuesta masiva y ratificó que la cultura ocupa un lugar esencial en la vida de la ciudad.