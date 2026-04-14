Apoyo de los Verdes a Iván Cepeda distancia a Claudia López y el gobernador, Carlos Amaya

Tunja

Un rifirrafe se ha generado en las últimas horas entre la candidata presidencial, Claudia López, y el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, debido a un mensaje que publicó la exalcaldesa de Bogotá, tras conocerse la intención del Partido Alianza Verde de hacer un acuerdo programático con el candidato a la Presidencia de la República Iván Cepeda.

Según lo manifestó López en sus redes sociales, el Verde de Carlos Amaya había acabado con el Verde de Antanas Mockus.

“Al que tiene precio se lo encuentran. El Verde de Amaya acabó con el Verde de Mockus”, indicó inicialmente Claudia López.

Por otro lado, la exmandataria de la capital del país hizo una delicada afirmación al señalar que hay corrupción y clientelismo.

“El poder de la corrupción y el clientelismo del gobierno Departamental y Nacional se unen a Cepeda y amordazan a los demás. Por esta crónica de una muerte anunciada renunciamos con Mockus hace dos años. El Verde nunca fue apéndice de la izquierda, menos de la corrupción. Hoy lo entregaron para que sea apéndice del Pacto Histórico. La ciudadanía encontrará canales que representen sus principios, visiones y propuestas al margen de la corrupción, el clientelismo y el abuso de poder que vendió y acabó con el Verde”, dijo.

Respuesta de Carlos Andrés Amaya

Ante estos mensajes publicados por Claudia López Hernández, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya no se quedó atrás y le respondió a la exalcaldesa de Bogotá.

Amaya Rodríguez señaló que él siempre la apoyó, pero que ella al parecer no entiende mucho de democracia.

“Que Dios la bendiga. Yo siempre la apoyé y ella no entiende mucho de democracia, creo, porque cuando se hacía lo que ella decía entonces era perfecto, cuando ella decidió votar por Petro, aun cuando alguien como yo estuvo en contra de esa decisión, cuando decidieron que el partido iba a ser de gobierno y yo propuse la independencia, entonces yo era el malo y ella sí era buena”, dijo Amaya Rodríguez.

El mandatario de los boyacenses fue enfático en señalar que no tiene nada que ver en la decisión que tomó el partido Alianza Verde de adelantar un acuerdo programático con Iván Cepeda.

“Pero ahora que el Verde toma una decisión de mayoría, yo no tengo nada que ver en esa decisión, de hacer un acuerdo programático con Iván Cepeda, entonces todo está mal y la culpa es mía, no Claudia, te equivocas y estás devolviendo mal por bien y bueno que Dios te bendiga”, agregó.