Consejo de Estado notificó nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja

El Consejo de Estado notificó oficialmente la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja para el periodo 2024-2027, tras dejar en firme la sentencia emitida por la Sección Quinta. De acuerdo con la constancia de ejecutoria, el fallo quedó notificado y ejecutoriado el 15 de abril de 2026 a las 5:00 de la tarde, cerrando así la vía jurídica frente a esta decisión.

Lea también: Boyacá será el departamento homenajeado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá

Con esta notificación, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, deberá proceder en las próximas horas a designar un alcalde encargado. Paralelamente, el partido La Fuerza de la Paz, que avaló la candidatura de Krasnov, deberá presentar una terna para la designación, mientras se avanza en la convocatoria de elecciones atípicas en la capital del departamento.

Se estima que este proceso electoral se realice en un plazo aproximado de 55 días. Entre tanto, la situación jurídica del exmandatario sigue en evolución, ya que enfrenta dos procesos en la Fiscalía y dos más en la Procuraduría.

Lea también: Así se cumplirán los acuerdos con manifestantes en Boyacá, por alza en avalúos catastrales

Escuche Caracol Radio en vivo: