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26 may 2026 Actualizado 20:41

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Fiscalía realizará jornada de justicia restaurativa por violencia intrafamiliar en Boyacá

La Fiscalía General de la Nación anunció una jornada de justicia restaurativa para atender casos de violencia intrafamiliar en municipios de Boyacá. La estrategia buscará mediar conflictos familiares y atender a víctimas e investigados entre el 2 y el 5 de junio en Moniquirá.

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La Fiscalía General de la Nación realizará en Boyacá la primera jornada de justicia restaurativa denominada “Tejiendo paz, restaurando familias, protegiendo la vida”, enfocada en casos de violencia intrafamiliar.

La actividad se desarrollará entre el 2 y el 5 de junio en articulación con la Policía Nacional de Colombia.

La jornada atenderá a 140 personas vinculadas a procesos penales como víctimas o investigados en municipios como Moniquirá, Santa Sofía y Togüí. Según la Fiscalía, el objetivo es promover acuerdos y procesos de mediación para reconstruir vínculos familiares afectados por hechos de violencia.

Las personas que ingresen a las rutas de justicia restaurativa deberán asumir compromisos voluntarios como terapias psicológicas, formación preventiva, acuerdos de no agresión y actos de reparación simbólica.

Las jornadas se realizarán en la estación de Policía de Moniquirá entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde.

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