Habitantes del barrio Las Quintas se sienten inseguros. Hacen llamado a la Metun

Beatriz Roberto, secretaria de la JAC-junta de acción comunal del barrio Las Quintas en Tunja, manifestó que hay algunos hechos que no generan tranquilidad en el sector.

“Sí nos hemos visto afectados, pues todo representa en que debajo del puente nuevo de Las Quintas, quedó como un espacio donde habitantes de calle armaron como una especie de cambuche, vivienda y pues obviamente les queda muy fácil venir a pedir plata aquí al barrio”.

La líder comunal manifestó que los habitantes de este sector al norte de la ciudad han estado molestos ya que, al no ofrecerle dinero a los habitantes de calle, actúan agresivos. De igual manera, ha habido niñas que se han sentido acosadas por estas personas, situación que se ha venido presentado desde hace 20 días según lo expresado por la secretaria de la JAC.

También comentó que hay otra situación de desorden por parte de algunos estudiantes “los estudiantes de la Santo Tomás lamentablemente, pues tomaron de tomadero para embriagarse el OXXO, que ahora está ubicado acá en el barrio y se han formado mucha riña, mucho problema, escándalos entre los mismos estudiantes”, concluyó.

Algunos líderes del sector esperan adelantar una reunión con la Metun-Policía Metropolitana de Tunja este miércoles 27 de mayo, para evaluar y solucionar estos hechos que no generan comodidad ni seguridad en el barrio.