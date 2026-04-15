Fiscalía retira solicitud de medida de aseguramiento contra Mikhail Krasnov en segundo proceso

Había expectativa en Tunja por una nueva medida de aseguramiento que haría la fiscalía contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov en una audiencia de imputación de cargos por presuntas irregularidades en Ecovivienda.

En la tarde del miércoles 15 de abril, el ente acusador retiró la solicitud de medida de aseguramiento al considerar que ya no era necesaria pues las condiciones habían cambiado.

El fiscal del caso, Óscar Fernando Díaz Rodríguez reconoció que todo cambió desde el fallo del Consejo de Estado.

«Desde que la fiscalía solicitó medida de aseguramiento las condiciones han cambiado, Mikhail Krasnov se va a desvincular de la administración municipal».

Recordó que ya se le impuso una medida por otro proceso.

«Existe una medida de aseguramiento ya interpuesta en contra de Krasnov desde septiembre de 2025 lo que lo obliga a presentarse al proceso y tiene prohibición de salir del país».

Reconoció el fiscal Díaz que en este caso los procesados no han presentado maniobras dilatorias.

«Los procesados han concurrido a las audiencias, no se han presentado dilaciones». Además, reconoció que con la nueva realidad no se cumplen los presupuestos procesales.

«No se cumplirían los fines constitucionales de la medida, eso sí a partir de la imputación la fiscalía está facultada para solicitar la medida si incurren en alterar los mecanismos de prueba, evadirse de la acción penal o que se constituya en un peligro para el proceso».

Así las cosas, Krasnov se defenderá en libertad y en unos 90 días se espera que la fiscalía presente el escrito de acusación.