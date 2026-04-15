Pobreza multidimensional sigue a la baja en el Atlántico

El más reciente informe del DANE confirmó una nueva reducción en el índice de pobreza multidimensional en el departamento del Atlántico. De acuerdo con el estudio correspondiente a 2025, divulgado el 14 de abril de 2026, el indicador pasó de 9,5 % a 8,2 %, lo que representa una disminución de 1,3 puntos porcentuales.

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El resultado ubica al Atlántico por debajo del promedio nacional, además de posicionarlo entre los diez departamentos con menor incidencia de pobreza multidimensional en el país.

A través de su cuenta en la red social X, el alcalde Alejandro Char resaltó el avance como una señal positiva del impacto de las políticas públicas en el territorio.

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Por su parte, el gobernador Eduardo Verano atribuyó la reducción a una estrategia integral de gobierno basada en la articulación entre el sector público y privado. Según explicó, el mantenimiento del indicador en un solo dígito evidencia el impacto de políticas en áreas clave como salud, educación, empleo, servicios públicos y atención social.

“Haber reducido la pobreza multidimensional de 9,5 a 8,2 % refleja el impacto de nuestras políticas”, afirmó el mandatario departamental, quien además anunció una inversión proyectada de 7 billones de pesos durante el cuatrienio 2024-2027, en el marco del plan de desarrollo “Atlántico para el Mundo”.

Desde la Gobernación también se destacó el papel de iniciativas como la estrategia de seguridad alimentaria “Misión Atlántico-Hambre Cero”, así como el fortalecimiento de la infraestructura y la cobertura de servicios públicos como factores determinantes en la mejora de las condiciones de vida.

El índice de pobreza multidimensional, medido por el DANE, evalúa variables relacionadas con salud, educación, vivienda, empleo, así como condiciones de niñez y juventud, lo que permite un análisis más amplio del bienestar de la población.