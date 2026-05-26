Mantenimientos de Air-e afectarán Barranquilla y municipios del Atlántico este miércoles 27 de mayo

La empresa Air-e Intervenida ejecutará trabajos de mantenimiento preventivo en sectores de Barranquilla, Baranoa, Tubará y Puerto Colombia, relacionados con la poda de árboles, instalación de postes, reemplazo de estructuras y lavado de aisladores, este miércoles 27 de mayo.

En lo que respecta a Barranquilla, estas labores preventivas se llevarán a cabo en distintos puntos de la ciudad. En la Avenida Circunvalar, entre las carreras 32 y 35 con calle 110, se realizará el reemplazo de postes entre las 9:00 a.m. y 5:00 p.m.; sumado al sector de la calle 107A, entre carreras 31 y 34, en el corregimiento de Juan Mina, en el mismo horario.

Así mismo, entre las 5:00 a.m. y 9:00 a.m. se adelantarán labores de lavado de aisladores en los barrios El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles II y Los Ángeles III; sector de la carrera 13 con calle 120 (El Pueblito); sector de la carrera 27 con calle 81 (Me Quejo); y sector comprendido desde la calle 79 hasta la calle 79A, desde la carrera 26C7 hasta la carrera 27 (Silencio).

De manera simultánea, se extenderán trabajos en el sector comprendido desde la carrera 46 hasta la carrera 50, entre calles 55 y 66 (Boston); carrera 50 con calle 55 (El Prado); sector comprendido desde la carrera 43 hasta la carrera 47, entre calles 69 y 70 (Colombia); calle 77 con carrera 38 (Los Jobos); carrera 38 con calle 76 (Mercedes Sur); carrera 38 con calle 74 (Betania); y carrera 38 entre calles 70 y 73; además del sector comprendido desde la carrera 38 hasta la carrera 41, entre calles 69D y 70 (Las Delicias).

Además, en el sector de la calle 69 hasta la calle 72, entre carreras 34 y 49 (barrios Las Delicias, Colombia y Olaya); y en el sector comprendido desde la calle 55 hasta la calle 68, entre carreras 44 y 57 (barrios Boston y Prado).

Entre tanto, esta intervención de lavados también incluirá los barrios Florida, Las Colinas y Nuevo Horizonte; sector comprendido desde la calle 80B hasta la calle 83, desde la carrera 38 hasta la carrera 42 (Campo Alegre); sector comprendido desde la calle 78 hasta la calle 82A, desde la carrera 42A hasta la carrera 42F (Ciudad Jardín); y la calle 81 entre carreras 35C2 y 35D (Las Terrazas).

Finalmente, en sectores de los barrios Colombia, Carlos Meisel, El Silencio, San Felipe, La Libertad, Nueva Granada, Santo Domingo, La Esmeralda y Olaya; así como en Los Andes, Las Mercedes, Altos del Prado, Ciudad Jardín, Betania, Las Delicias, Me Quejo, Por Fin, Los Olivos, Villas del Rosario y La Paz.

Suspensión en los municipios

En lo que respecta a Baranoa, estas labores preventivas se llevarán a cabo entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m., por lo que será necesaria la suspensión del servicio de energía en la urbanización San José, urbanización Villa Eleyla, barrio Once de Noviembre, El Encanto; zona urbana y rural del corregimiento de Usiacurí; y sectores y fincas aledañas a la carretera Usiacurí–Baranoa.

Así mismo, en Tubará, en la calle 11 con carrera 4 del barrio Centro, se interrumpirá el servicio de energía entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m.

Por otra parte, en Puerto Colombia se adelantará la instalación de postes en el sector de Loma Fresca, en la calle 10B con calle 14, entre carreras 1 y 3.