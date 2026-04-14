Exención de impuestos hasta 2030: propuesta del concejo de Barranquilla para mantener a la Selección

. BARRANQUILLA (COLOMBIA), 25/03/2025.- Luis Díaz (c) de Colombia celebra un gol ante Paraguay este martes en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre las selecciones de Colombia y Paraguay en el estadio Metropolitano Roberto Melendez en Barranquilla (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

El concejo de Barranquilla propone extender la exención de impuestos a la Federación Colombiana de Fútbol hasta el año 2030, en respuesta a la propuesta del concejo de Bogotá para que la capital sea la casa de la Selección.

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Los concejales de Barranquilla firmarán este miércoles, 15 de abril, una solicitud a la Alcaldía de Barranquilla para que presenten un proyecto que permita autorizar esta exención.

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El concejal Juan José Vergara del Partido Conservador, manifestó que ante el intento del concejo de Bogotá de trasladar a la capital del país la casa de la Selección, se deben tomar todas las medidas administrativas correspondientes para que la ciudad siga manteniendo esa calidad al indicar el impacto positivo en la economía que tiene para Barranquilla.

“Los esperamos aquí en el Consejo con un proyecto de cesión de tributos para la Selección Colombia, porque el que tenemos está vencido, pero que se lo podemos dar hasta el 2030″, dijo.

Por su parte, el concejal Mauricio Villafañez, presidente del concejo de Barranquilla, respaldó esta iniciativa y lo que sea necesario para que la Selección Colombia no se vaya de la ciudad.

Por último, el concejal Edgardo Acuña resaltó la importancia que tiene para Barranquilla que la ciudad se mantenga como la Casa de la Selección Colombia.

“Estoy seguro que la noticia le llegó a la administración, estoy seguro que están buscando los mecanismos jurídicos para tratar de fortalecer en esa parte jurídica el tema de la exención de esos impuestos, que a cualquiera le van a quitar los impuestos a la Selección Colombia”, manifestó.

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Hay que indicar que el concejo de Bogotá propuso exenciones de impuestos para la Federación Colombiana de Fútbol para que la ciudad sea la Casa de la Selección Colombia.

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