Alcalde de Galapa responsabilizó a Air-e de cualquier “pérdida humana o material” por suspensiones

Protestas en el municipio de Galapa, Atlántico. Foto: Captura de video.

El alcalde de Galapa, Fabián Bonett, responsabilizó a la empresa Air-e Intervenida de “cualquier pérdida humana o material” ante las constantes cortes de energía en el municipio.

El mandatario municipal cuestionó las suspensiones de energía en el municipio y advirtió que están afectando a la comunidad, en especial, sectores como la urbanización Mundo Feliz.

Protestas por cortes de energía

Ante las protestas que se están presentando en el municipio, el alcalde Bonett le pidió a la Policía garantizar el derecho a la protesta pacífica por parte de la comunidad.

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Incluso, manifestó que acompañará a la comunidad en el sitio de las manifestaciones.

¿Qué pasa en Galapa?

El pasado 22 de mayo, la empresa Air-e Intervenida dio a conocer que se han presentado incremento súbito y extraordinario del consumo de energía debido a las altas temperaturas por el fenómeno de El Niño.

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Ante esto, se han activado “mecanismos de protección de los equipos y circuitos eléctricos” que alimentan al municipio de Galapa y su zona rural.

“Ante esta situación, y para garantizar la estabilidad de todo el sistema, ha sido necesario reducir las cargas mediante la desconexión de algunos sectores, garantizando el suministro de energía al 95% de Galapa”, indicó la empresa.