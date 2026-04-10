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10 abr 2026 Actualizado 15:28

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Los exámenes de ingreso a la educación superior son una barrera: ministro Daniel Rojas

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, Daniel Rojas, ministro de Educación, habló sobre su planteamiento de eliminar los exámenes de ingreso a las universidades, ya que los calificar de ser una barrera para que las personas puedan acceder a la educación superior.

Daniel Rojas, ministro de Educación, habla sobre exámenes de ingreso a la educación superior y dice que son una barrera

Daniel Rojas, ministro de Educación, habla sobre exámenes de ingreso a la educación superior y dice que son una barrera

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Cristian Contreras

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Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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