Atlántico contará con 178 puestos de votación con biometría para las elecciones presidenciales

Filas de más de una hora para verificación de biometría en Piedecuesta, Santander. Foto: W Radio( Thot )

En el departamento del Atlántico habrá 178 puestos de votación con biometría para las elecciones presidenciales, según informó Daniel Barrios Mogollón, delegado departamental de la Registraduría, quien aseguró que las autoridades trabajan de manera articulada para garantizar el desarrollo de la jornada democrática.

“En el departamento del Atlántico dispondremos de 178 puestos de votación con biometría”, afirmó el funcionario al entregar el balance sobre la cobertura tecnológica que tendrá el proceso electoral en el territorio.

Barrios Mogollón detalló que la distribución de estos puestos será de la siguiente manera: “en Baranoa habrá 10 puestos de votación que tienen biometría, en Barranquilla 90 puestos de votación van a tener biometría, en el municipio de Galapa 6 puestos de votación tendrán biometría, en Malambo 11, Puerto Colombia 3, Sabanalarga 7 y en Soledad 51 puestos de votación van a tener biometría”.

¿Cuántas personas están habilitadas para votar?

El delegado departamental también explicó que en Atlántico hay un censo de “2.129.515 ciudadanos aptos para votar para estas próximas elecciones”, distribuidos en “345 puestos de votación” y un total de “6.190 mesas”.

Asimismo, indicó que la logística electoral avanza sin contratiempos. “La logística de la construcción de los puestos de votación se encuentra marchando con normalidad en estos momentos y realmente esperamos que podamos tener una gran jornada del día”, señaló.

Registraduría amplió jornadas de capacitación para jurados

Durante la entrevista, Barrios Mogollón reiteró la importancia de que los jurados de votación asistan a las capacitaciones organizadas por la Registraduría.

“Siempre es importante recordarles la importancia de capacitarse”, manifestó el delegado, quien confirmó que las jornadas en Barranquilla fueron ampliadas hasta el 29 de mayo.

Según explicó, las capacitaciones se desarrollarán en la Universidad Libre “en horarios de 8 a 6 de la tarde”, organizadas en bloques de dos horas: “de 8 a 10, de 10 a 12, de 2 a 4 y de 4 a 6”.

En Soledad también fueron habilitados nuevos espacios de formación en la Registraduría Especial y en el Colegio Inés Miguel Antonio Caro.

“El proceso electoral es manual, esto significa que quien cuenta los votos es tu compañero de trabajo, es tu hermano, es tu hijo que va a la universidad y fue designado jurado de votación”, expresó Barrios Mogollón.