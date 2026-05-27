Fiscalía imputó homicidio agravado a capturados por atentado en el norte de Barranquilla

La Fiscalía General de la Nación imputó varios delitos a Daniel de Jesús González Palmas y Joel Andrés Héctor Gómez, señalados de participar en el ataque armado registrado el pasado 25 de mayo frente a las instalaciones de la empresa de seguridad Atenas, en el norte de Barranquilla, hecho que dejó una persona muerta y varias más heridas.

Durante la audiencia de imputación de cargos, el ente acusador sostuvo que ambos hombres habrían actuado como presuntos autores materiales del atentado y que fueron capturados en flagrancia pocos minutos después de ocurridos los hechos, gracias a un operativo conjunto adelantado por unidades del Ejército Nacional y la Policía Metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con la investigación, los procesados fueron identificados tras presuntamente disparar contra un grupo de personas que se encontraba frente al establecimiento. Como consecuencia del ataque falleció Argenis Andrés Bonet Carmona, mientras que otras víctimas resultaron lesionadas y tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica.

La Fiscalía les atribuyó los delitos de homicidio agravado consumado, homicidio agravado en grado de tentativa, porte ilegal de armas de fuego y fabricación, tráfico o porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Según explicó el ente investigador durante la diligencia judicial, la gravedad de los cargos también está relacionada con el armamento incautado durante el procedimiento. Entre los elementos decomisados figuran una subametralladora Mini Uzi calibre 9 milímetros, una pistola Glock y un fusil calibre 5.56, además de municiones y proveedores.

Las pruebas periciales practicadas por las autoridades determinaron que las armas se encontraban en condiciones aptas para disparar y que ninguno de los capturados contaba con los permisos legales requeridos para su porte.

Durante la audiencia, la defensa de los procesados no presentó objeciones frente a la imputación realizada por la Fiscalía. El proceso judicial continuará este miércoles a las 8:00 de la mañana, cuando se reanuden las diligencias correspondientes dentro de la investigación por este caso que ha generado preocupación en la capital del Atlántico.