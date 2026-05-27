Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 may 2026 Actualizado 12:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Dos muertos y dos heridos deja ataque sicarial en Soledad: los lesionados son menores de edad

El hecho se registró en la noche de este martes en el barrio Los Cedros.

Las autoridades además reportaron un herido con arma de fuego en el barrio Bavaria en Pereira.

Las autoridades además reportaron un herido con arma de fuego en el barrio Bavaria en Pereira. / Caracol Radio

Las autoridades además reportaron un herido con arma de fuego en el barrio Bavaria en Pereira.

Efraín

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

En la noche de este martes, 26 de mayo fueron asesinadas dos personas en el barrio Los Cedros, en Soledad. Las personas fueron identificadas como Luis Miguel Herrera Murillo y Jair Valdez Herrera de 33 años.

La Policía indicó que los hechos ocurrieron en el Polideportivo De Los Robles, momentos en que las víctimas estaban viendo un partido de fútbol.

Hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y dispararon sin mediar palabras.

Le puede interesar: En FOTOS: Habilitan 1.6 kilómetros de la calzada sur de La Circunvalar en Barranquilla

Una de las hipótesis es que el ataque sicarial iba dirigido contra Luis Miguel Herrara que, al parecer, se dedicaría a cobradiario, indicó la Policía.

Las dos personas que resultaron heridas tienen 17 años y están siendo atendidos en un centro asistencial.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir