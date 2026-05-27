Dos muertos y dos heridos deja ataque sicarial en Soledad: los lesionados son menores de edad

Las autoridades además reportaron un herido con arma de fuego en el barrio Bavaria en Pereira. / Caracol Radio

En la noche de este martes, 26 de mayo fueron asesinadas dos personas en el barrio Los Cedros, en Soledad. Las personas fueron identificadas como Luis Miguel Herrera Murillo y Jair Valdez Herrera de 33 años.

La Policía indicó que los hechos ocurrieron en el Polideportivo De Los Robles, momentos en que las víctimas estaban viendo un partido de fútbol.

Hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y dispararon sin mediar palabras.

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Una de las hipótesis es que el ataque sicarial iba dirigido contra Luis Miguel Herrara que, al parecer, se dedicaría a cobradiario, indicó la Policía.

Las dos personas que resultaron heridas tienen 17 años y están siendo atendidos en un centro asistencial.